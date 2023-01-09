Lefkoşa’da ev yangını! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bu sabah bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında duman nedeniyle etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bu sabah bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında duman nedeniyle etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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