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Lefkoşa'da gizlice kadınların fotoğraflarını çeken zanlı cezaevine gönderildi

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Lefkoşa'da meydana gelen olayda, gizlice kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı Muhammad Waqas, cezaevine gönderildi.
Lefkoşa'da gizlice kadınların fotoğraflarını çeken zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da meydana gelen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu zanlı Muhammad Waqas mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran huzurunuzda bulunan zanlı Muhammad Waqas Lefkoşa'da meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Başaran, zanlının 22 Eylül 2022 tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki Muhammad Waqas, JF 887 plakalı araç içerisinde sağ arka koltukta yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımında bulunan ve şahsına ait olan Samsung marka cep telefonu ile o anda söz konusu caddenin karşısında bulunan Lefkoşa'da sakın bir kadının fotoğraflarını çekmek sureti ile özel hayatın gizliliğini ithal ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 23 Eylül 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sözlü beyanında, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Başaran meselenin ciddi olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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