Lefkoşa'da Gümrüksüz Sigara Operasyonu: İşyeri İşletmecisi Tutuklandı

Lefkoşa'da Gerçekleşen Gümrüksüz Mal Tasarrufu Operasyonu: Polis, İşyerinde Ele Geçen 11 Paket Sigara ve 18 Elektronik Sigara İle İlgili İşletmeci F.D.'yi Tutukladı"
24 Ocak 2024 tarihinde, öğleden sonra saat 14:30 civarında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir işyerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, toplam 11 paket sigara ile 18 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi. Emare olarak toplanan ürünler, işyerindeki denetimde belirlenen gümrüksüz mal tasarrufunu ortaya koydu.
Söz konusu operasyonda işyeri işletmecisi F.D. (E-28) tutuklandı.
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