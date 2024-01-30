Lefkoşa’da İlçe Emniyet Kurulu toplantısı yapıldı.. Sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklar tamam

Açıklamaya göre toplantıda, ilçe emniyetinin ve huzurunun sağlanması, belediyeler tarafından sorumluluk bölgesindeki derelerin durumlarının tekrardan kontrol edilmesi ve sel mücadelesinde ihtiyaç duyulan araç gereç ve teçhizatın gözden geçirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, bölgelerinde bulunan tüm derelerde ve sorun yaşanabilecek alanlarda çevre temizliklerini tamamladıklarını, olası sel ve su baskınları durumunda tüm ekipleri ile birlikte müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Daha önceki yıllarda meydana gelen dere taşmalarından sonra zarar gören Dilekkaya ve Kırıkkale köy girişlerindeki köprülerin genişletildiği, Başpınar’daki köprünün ise tamamıyla yenilendiği ayrıca bölgedeki barajların derinleştirildiği bildirildi. Sel, su baskınları için 4 adet motopomp ve 1 adet de dalgıcın mevcut olduğu, 24 saat olmak üzere ekiplerin hazır olduğu ve 1828 no'lu telefon hattının da Acil Durum Hattı olarak kullanılacağı belirtildi.

- Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde nöbet sistemi oluşturuldu… 186 Acil Durum Hattı 24 saat açık

Açıklamada, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de tüm birimleriyle olası sel, su baskınları için hazır olduğu, personel arasında nöbet sistemi oluşturduğu ve halkın ulaşımı için 186 numaralı telefonun Acil Durum Hattı olarak 24 saat kullanılabileceği belirtildi.

Belediyeye ait 8 motopompun olduğu, bununla birlikte Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ile yapılan protokol ile derneğe ait 1 adet motopompun da acil durumlarda kullanılabileceğinin söylendiği açıklamada, “Gönyeli Alayköy Belediyesi sınırlarında sorunlu bulunan bölgelerdeki drenaj çalışmalarının tamamlandığı ve derelerin kontrol edildiği bildirilmiştir” denildi.

-LTB vatandaşa vermek üzere 500 kum torbası hazırladı…185 hattı 7/24 aktif

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Acil Durum Hattı olan 185 numaralı telefonun 7/24 aktif olacak şekilde kullanılacağı belirtilen açıklamada, belediye personeli arasında Acil Ekip gruplarının oluşturulduğu kaydedildi.

Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm derelerin kontrol edildiği, Park Bahçeler bölümü tarafından talep eden vatandaşa vermek üzere 500 adet kum torbasının hazırlandığı bildirilen açıklamada bu torbalardan 200’ünün Hamitköy ve Haspolat şubelerine verildiği bildirildi.

-GKK, Sivil Savunma ve Polis Müdürlüğü de müdahaleye hazır

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da olası sel, su baskını durumunda Boğaz merkez olmak üzere 1'inci Alay Komutanlığı ile on beşer kişiden olmak üzere on ekip ile birlikte hazır olduğunu bildirdiği kaydedilen açıklamada, irtibat numarası olarak 2346113- 2271275- 2289235 verildi.

Sivil Savunma Teşkilat Bakanlığı’nda da tüm teçhizat ve personel ile olası doğal afetlere karşı gerekli hazırlıkların yapıldığı ve hali hazırda Girne ve Gazimağusa'da meydana gelen su baskınlarına müdahale eden ekiplerinin olduğu bildirilen açıklamada, “Lefkoşa Polis Müdürlüğü de Lefkoşa İtfaiye Şubesi ile birlikte gerekli hazırlıkların yapıldığını ve ihbar yapılması halinde de müdahaleye hazır olduklarını belirtmişlerdir" denildi.

Toplantıya katılan tüm paydaşların, olası sel ve su baskınları için gerekli hazırlıkların kurumları tarafından yapıldığını hem personel hem de araç olarak hazır olduklarını belirttiği ifade edilen açıklamada ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Kurumu Müdürlüğü ve Orman Dairesi ile de irtibatın sağlanması hususunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.