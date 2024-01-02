Lefkoşa'da Kasti Hasar: Filli Boya İşyerinin Vitrin Camları Taşlarla Kırıldı

Lefkoşa'da Kasti Hasar Olayı: O.T.(E-41) İsimli Şahıs, Filli Boya İşyerinin Vitrin Camlarına Taşlarla Saldırdı! Polis Müdahale Etti, Tutuklandı ve Soruşturma Derinleşiyor
28 Aralık 2023 tarihinde, akşam saat 19:30 sıralarında, O.T.(E-41) isimli şahsın tasarrufunda bulunan taşlarla, Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Filli Boya isimli işyerine yönelik gerçekleştirilen kasti hasar olayı, yerel güvenlik birimlerinin dikkatiyle ortaya çıktı. Polisin bilgilendirmesi sonucunda şüpheli şahıs O.T., tespit edilerek tutuklandı. Ancak olayın detayları ve motivasyonu hala soruşturmanın odak noktasında bulunuyor.
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