  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lefkoşa'da kaza, 2 yaralı

» »
Lefkoşa'da kaza, 2 yaralı
Lefkoşa'da kaza, 2 yaralı

Bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Balcı (E-40), yönetimindeki RHA 4037 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Hamitköy çemberi trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam edip o esnada çember üzerinde Hamitköy istikametine doğru seyreden Kemal Erdem (E-30) yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amjad Ali (E-50) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” hayat buluyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:19
  • Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Pazartesi grevde..02 Mart 2019 Cumartesi 12:00
  • Lefkoşa'da yanıcı madde dökerek aracı yaktılar02 Mart 2019 Cumartesi 11:57
  • Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi? Polis engelleme mi yapıyor?27 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
  • Hayvan üreticileri bir kez daha eylem yapıyor!26 Şubat 2019 Salı 13:58
  • Hacıveli'nin ölümü ile ilgili Hastane açıklama yaptı26 Şubat 2019 Salı 11:30
  • Dikkat! Lefkoşa'da birçok bölgede Elektrik kesintisi !25 Şubat 2019 Pazartesi 18:08
  • Çalışma Dairesi: “İnşaat faaliyete kapatılmıştır”24 Şubat 2019 Pazar 23:53
  • Lefkoşa'da kumar baskını !24 Şubat 2019 Pazar 18:43
  • Lefkoşa'da 49 yaşındaki kişi kayıp24 Şubat 2019 Pazar 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti