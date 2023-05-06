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Lefkoşa'da Ortaköy'de ağaç yola devrildi

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Lefkoşa'da Ortaköy'de, yağış ve fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.
Lefkoşa'da Ortaköy'de ağaç yola devrildi

Lefkoşa'da Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü.

Polis tarafından gerekli tedbirler alınarak trafik tek şeritten kontrollü verilirken belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.

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