Lefkoşa'da Ortaköy'de ağaç yola devrildi

Lefkoşa'da Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü.
Polis tarafından gerekli tedbirler alınarak trafik tek şeritten kontrollü verilirken belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.
Lefkoşa'da Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü.
Polis tarafından gerekli tedbirler alınarak trafik tek şeritten kontrollü verilirken belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.
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