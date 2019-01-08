Lefkoşa'da parkta taciz yapan şahıs ülkeden ihraç ediliyor

Lefkoşa'da parkta taciz yapan ülkeden ihraç ediliyor..Kumsal Park’ta yürüyen kadınları taciz eden Pakistan uyruklu Maraz için ihraç kararı çıktı

Kumsal Park’ta yürüyen kadınları taciz eden Pakistan uyruklu Maraz için ihraç kararı çıktı .

Lefkoşa'nın göbeği Kumsal Park'ta yürüyen kadınları taciz eden Pakistan uyruklu Maraz hakkında karar çıktı. Maraz'ın ülkeden ihraç edilmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

'Lefkoşa'da kadınları taciz ettiği için yabancı uyruklu bir kişiye oradan geçenler tepki gösterdi.

Şahsı yakalayıp polisi arayan gençler polis gelene kadar adamın başında bekledi .Şahsı polise veren gençlerden biri olayı sosyal medyada paylaştı.

'Lefkoşa nın göbeği kumsal parkta pantalonunun fermuarını açıp parktan geçen kadınları taciz edip bir kadının üzerine yürüyüp kadının yere düşmesine neden olan yabancı uyruklu bir sapık bizim gençler tarafından yakalanıp polise teslim edilmiştir. '' diye olayı paylaştı. işte o paylaşımlar:

Kaynak: Lefkoşa'da taciz ! ''fermuarını açıp kadınların üstüne yürüdü''