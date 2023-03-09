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Lefkoşa’da polisten sıkı trafik denetimi

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Bugün, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında motosikletle paket dağıtımı yapan sürücüler de kontrol edildi
Lefkoşa’da polisten sıkı trafik denetimi

Bugün, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında motosikletle paket dağıtımı yapan sürücüler de kontrol edildi.

Denetimler sonucu; 580 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 20’si sigortasız araç kullanma ve 3’ü patlak egzozla araç kullanma olmak üzere toplam 145 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 29 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

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