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Lefkoşa'da Simit Evi Soygunu: 12.000 TL ve Kamera Kayıt Cihazı Çalındı

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Soygun ve Hasar Bir Arada: Lefkoşa'da Simit Evi'ne Yapılan Hırsızlıkta 12.000 TL Çalındı, İki Tutuklama Gerçekleşti
Lefkoşa'da Simit Evi Soygunu: 12.000 TL ve Kamera Kayıt Cihazı Çalındı

Soygun, Hasar ve Tutuklamalar: Lefkoşa'da Simit Evi'nde 12.000 TL Çalındı, Zanlılar Polis Tarafından Yakalandı

8 Ocak 2024 tarihinde, sabaha karşı 04:00 sularında Lefkoşa'da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi, hırsızlık ve kasten hasara uğrama olayına sahne oldu. Dükkanın penceresi açılarak içeri girilen olayda, para kasasında muhafaza edilen 12.000 TL nakit para ve kamera kayıt cihazı, yerinden sökülüp hasara uğratılarak çalındı.

Polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan ileri soruşturma sonucunda, olayın zanlıları olarak görülen E.Ü.(E-24) ve B.D.(E-16) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma ise titizlikle devam etmekte olup, dükkan sahibi ve yerel halk bu olayın ardındaki nedenleri ve detayları merakla bekliyor

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