Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: H.A.O.'nun İkametinde 18 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

Lefkoşa'da Narkotik Operasyon: H.A.O.'nun İkametinde 18 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Hassas Terazi İncelemesiyle Detaylandırılan Emarelerle Tutuklama Gerçekleşti"
10 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa'da, H.A.O. (E-34) adlı şahsın ikametinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca, hassas terazi üzerinde tespit edilen uyuşturucu madde kalıntılarına dair detaylar da ortaya çıktı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, güvenlik birimleri tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.