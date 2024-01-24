Lefkoşa'nın ortasında silahla yakalandılar!

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.E ile R.B yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Gültekin Sancar zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Göçmenköy’de bulunan Eziç Restorandın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen H.E'nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada H.E'nin aracında Sur marka 9 mm’lik tabanca ve 10 adet 9 mm’lik canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahalinde tespit edilen R.B'nin de suçla bağlantısı tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 21 Ocak 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis memuru, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların bazı beyanları olduğunu ve bu beyanların araştırılacağını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken çevre kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.