Leman Sam Girne'de Sahne Aldı

Ünlü sanatçı Leman Sam, şarkılarına eşlik eden binlerce hayranına sık sık teşekkür ederek, bu kadar yoğun bir kalabalığı beklemediğini, sahneye çıkınca sevenlerinin hep bir ağızdan neredeyse tüm şarkılarını seslendirdikleri zaman çok duygulandığını ifade etti.

Amfi Tiyatro'nun dörtte üçünün dolduğu gecede Sam’a 6 kişilik orkestrası ve bir kadın vokalisti eşlik etti.

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal konseri izleyenler arasındaydı. Leman Sam zaman zaman hüzünlendirirken, zaman zaman da oynadı, oynattı. Dinleyenleri ile kucaklaşıp resim çektiren Sam, “Ben kültür sanat festivaline geldim casino konserine değil çünkü bende magazin yok, dekolte yok yırtmaç yok” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu seneki Kültür Sanat Günleri'nin sloganını, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, katkı koyan herkese, meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde sanatçıya çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.