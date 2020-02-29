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Libya’da Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor

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Libya’da Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor
Libya’da Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor

Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan kınamaların darbeci asker Halife Hafter’in saldırılarını durdurmaya yetmediğini belirtti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada “BM’nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak” ifadelerini kullandı.

Kununu, çetelerin sivil yerleşimleri bombalamasının tüm diyalog çabalarını başarısızlığa uğratma gayreti olduğuna dikkat çekti.

“Libya’nın geleceğinde barış olması için füze rampalarının susturulması ve sivillerden uzaklaştırılması şarttır” diyen Kununu, tüm vatandaşlara, lejyonerlerden ve Trablus’un güneyindeki işgalci çetelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Geçen perşembe BM Libya Misyonu, 12 Ocak’ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus’taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.

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