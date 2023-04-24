Lider Galatasaray 6 gollü maçta Karagümrük’e takıldı: 3-3

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geldi. NEF Stadı’nda oynanan mücadele izleyenlere keyif verirken 5’i ilk yarıda olmak üzere toplam 6 gol atıldı. Lider Galatasaray, taraftarı önünde Karagümrük karşısında 2 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım haftayı 70 puanla liderlik koltuğunda kapatırken, Karagümrük de 41 puanla 9. sırada yer aldı.

Lider Galatasaray maça fırtına gibi başlayıp 3. dakikada Kerem ile öne geçti. 18’de eski Galatasaraylı Diagne skora dengeyi getirdi. 26 ve 30. dakikalarda Karagümrük’ün yıldızı Borini’nin attığı gollerle Nef Stadı buz kesti: 1-3. 45+1’de Oliveira’nın attığı penaltı golüyle Galatasaray ikinci yarıya moralli çıktı. Oyuna 60’da Zaniolo’nun yerine giren Icardi, 68. dakikada panenka penaltısında topu kaleci Batuhan’a teslim etti. Sarı-kırmızılı takımın aradığı gol 80. dakikada Boey ile geldi: 3-3.

Galatasaray tribünleri maçın sonuna eklenen 7 dakikaya isyan ederken, duraklamalarda iki takım da skoru değiştiremedi. Beşiktaş derbisi öncesi en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı koruma şansını kaçıran Galatasaray seyircisi önünde 1 puana razı oldu.

Gelecek hafta Karagümrük, 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Antalyaspor’u konuk edecek. Galatasaray ise 30 Nisan Pazar günü 19.00’da Beşiktaş ile deplasmanda derbi maçına çıkacak.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

3. dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

DIAGNE ATTI, SEVİNMEDİ!

Galatasaray’ın eski oyuncusu, Karagümrük’ün golcüsü Diagne 18’de maça dengeyi getirdi. Bertolacci’nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Senegalli oyuncu attığı golden sonra sevinmedi: 1-1.

BORINI, KARAGÜMRÜK’Ü ÖNE GEÇİRDİ

26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera’nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe’den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı.

GALATASARAY’A 30’DA BÜYÜK ŞOK!

30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey’e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.

KENARDA İZLEDİ, PENALTIYI VERDİ

41. dakikada Zaniolo’nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira’nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3

BİR PENALTI DAHA!

64. dakikada Raschica’nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR’daki kontrol sonrası penaltıyı atmak üzere Icardi topun başına geçti. 68. dakikada kalecinin soluna panenka deneyen Icardi’nin yavaş topunu kaleci Batuhan kontrol edip gole izin vermedi.

BERABERLİK GOLÜ BOEY’DAN

80. dakikada Galatasaray’ın aradığı gol geldi. Kerem’in ceza sahasında kafayla indirdiği topa Icardi vuramadı. Seken topa penaltı noktasının sağında gelişine vuran Boey, fileleri havalandırdı: 3-3.