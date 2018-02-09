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Limasol direnişi ve şehitleri törenle anılacak

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Limasol direnişi ve şehitleri törenle anılacak
Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler, 13 Şubat Salı günü törenle anılacak. 

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alacak.  Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Konuşmayı Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi Onur Kurulu Üyesi Erbil Aydınova gerçekleştirecek. Törenin ardından saat 11.00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde Mevlid’i Şerif okutulacak.

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