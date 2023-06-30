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Limasol'da cinayet! 2 Kişi cinayete kurban gitti!

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Limasol’a bağlı İpsona’da dün sabaha karşı bir birahanede çıkan kavga sonucunda, 44 yaşındaki Marios Onisiforu’nun hayatını kaybettiği haber verildi.
Limasol'da cinayet! 2 Kişi cinayete kurban gitti!

Rum haber kaynakları ayrıca, bugünkü haberlerinde, kavga sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Mihalakis Mihail’in de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden şahısların, birahanede çıkan kavgada, aralarında anlaşmazlık bulunan ve zanlılarla kavgaya tutuşan 43 yaşındaki arkadaşlarına yardım etmek isterken cinayete kurban gittiğini yazan Alithia gazetesi, olay sonucunda 49 ve 54 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını ve Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 8 gün gözaltına kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Haberde, 44 yaşındaki Onisiforu’nun aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği, olayın faillerinin esas hedefi olan 43 yaşındaki şahsın ise olay sonucunda hafif yaralandığı ifade edildi.

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