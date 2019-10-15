Limasol’daki bisiklet yolu tartışmalara neden oldu

Haravgi gazetesi “Zigzag Bisiklet Yolu Rezillik” başlıklı haberinde, Limasol’daki bisiklet yolunun yapımında yaşananlara yer verdi.

Habere göre konu hakkında açıklama yapan Limasol Belediyesi Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Trikkis, olayı; “Belediyenin rezil olması, Belediyenin kendi kalesine gol atması” olarak nitelendirdi.

Trikkis, bu olayı ayrıca ”gülünç ve sorumsuzluk” olarak da nitelendirirken, onaylanan bisiklet yolunun ilk baştaki planının, kaldırımιn kötü bir şekilde boyanmasını değil, kaldırım hizası boyunca dik ince şeritler çekilmesi olduğunu söyledi.

Trikkis, bisiklet yolunun yapımı ve tamamlanmasının derhal iptal edilmesi gerektiğini, gerek yolun gerekse kaldırımların eski haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, bisiklet yoluyla ilgili fotoğraf destekli haberinde olaya açıklık getirmeye çalıştı.

Gazete, bisiklet yolunu kaldırım üzerinde boyama işini üstlenen kişinin, kaldırımda park halinde olan araçların, boyama sırasında, araçlarını çekmemeleri üzerine, kırmızı renk şeritleri yoldan geçirdiğini, bu kişinin de ortaya çıkan fiyaskonun sorumlusu olarak addedildiğini yazdı.

Gazetenin yayımladığı fotoğrafla birlikte, bisiklet yolu olarak boyanan kırmızı şeridin bir noktada yoldan geçerek devam ettiği görülüyor.

Gazete haberinde ayrıca bisiklet yolunun Avrupa finansmanıyla yapılmakta olduğuna da dikkati çekti.