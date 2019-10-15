  • BIST 95.279
  • Altın 283,967
  • Dolar 5,8996
  • Euro 6,4955
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Limasol’daki bisiklet yolu tartışmalara neden oldu

» »
Limasol’daki “Franklin Roosevelt” caddesinin güneyindeki bisiklet yolunun inşası konusunda son günlerde yaşanan tartışmalar basında da yer aldı.
Limasol’daki bisiklet yolu tartışmalara neden oldu

Haravgi gazetesi “Zigzag Bisiklet Yolu Rezillik” başlıklı haberinde, Limasol’daki bisiklet yolunun yapımında yaşananlara yer verdi.

Habere göre konu hakkında açıklama yapan Limasol Belediyesi Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Trikkis, olayı; “Belediyenin rezil olması, Belediyenin kendi kalesine gol atması” olarak nitelendirdi.

Trikkis, bu olayı ayrıca ”gülünç ve sorumsuzluk” olarak da nitelendirirken, onaylanan bisiklet yolunun ilk baştaki planının, kaldırımιn kötü bir şekilde boyanmasını değil, kaldırım hizası boyunca dik ince şeritler çekilmesi olduğunu söyledi.

Trikkis, bisiklet yolunun yapımı ve tamamlanmasının derhal iptal edilmesi gerektiğini, gerek yolun gerekse kaldırımların eski haline getirilmesi gerektiğini belirtti. 

Öte yandan Politis gazetesi, bisiklet yoluyla ilgili fotoğraf destekli haberinde olaya açıklık getirmeye çalıştı.

Gazete, bisiklet yolunu kaldırım üzerinde boyama işini üstlenen kişinin, kaldırımda park halinde olan araçların, boyama sırasında, araçlarını çekmemeleri üzerine, kırmızı renk şeritleri yoldan geçirdiğini, bu kişinin de ortaya çıkan fiyaskonun sorumlusu olarak addedildiğini yazdı.

Gazetenin  yayımladığı fotoğrafla birlikte, bisiklet yolu olarak boyanan kırmızı şeridin bir noktada yoldan geçerek devam ettiği görülüyor.

Gazete haberinde ayrıca bisiklet yolunun Avrupa finansmanıyla yapılmakta olduğuna da dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a iki yangın söndürme uçağı15 Ekim 2019 Salı 11:42
  • Başkanlık Sarayı önünde silahlanmaya destek mitingi15 Ekim 2019 Salı 11:35
  • Güneyde “cevap nitelikli” tatbikat icra edilecek15 Ekim 2019 Salı 11:19
  • Neofitu Belgrad’da konuştu15 Ekim 2019 Salı 11:03
  • İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu15 Ekim 2019 Salı 10:43
  • Kiprianu’dan Anastasiadis’e sert cevap15 Ekim 2019 Salı 10:16
  • Anastasiadis, anti işgal “Omorfo yürüyüşünden” mesaj gönderdi14 Ekim 2019 Pazartesi 17:02
  • Rum basını: “Rum yönetimi Türk tahriklerine karşı iki cephede hareket edecek”14 Ekim 2019 Pazartesi 14:36
  • Akıncı’nın Suriye’deki harekatla ilgili açıklamaları Rum basınında14 Ekim 2019 Pazartesi 13:38
  • Anastasiadis: "Barışçıl bir çözüm için yorulmak bilmeksizin çalışmaya kararlıyız"14 Ekim 2019 Pazartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti