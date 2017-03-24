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Londra saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood kimdir?

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Londra saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood kimdir?
Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği saldırıda dört kişiyi öldüren ve kendisi de vurularak öldürülen saldırganın İngiliz vatandaşı Khalid Masood olduğu açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, 52 yaşındaki Masood'un İngiltere'nin Kent şehrinde doğduğunu ve hayatının büyük bir bölümünde Birmingham'da yaşadığını belirtti.

'Bir dönem MI5 tarafından radikalleşme şüphesiyle izlendi'

Emniyet Müdürlüğü, Masood'un son dönemde herhangi bir soruşturmaya maruz kalmadığını fakat geçmişte izinsiz silah bulundurma gibi suçlardan adli sicil kaydı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Çarşamba günü, Londra'daki saldırıyı düzenleyen kişinin İngiltere doğumlu olduğunu ve birkaç yıl önce iç istihbarat servisi MI5 tarafından 'radikalleşme' şüphesiyle izlendiğini söyledi.

Scotland Yard Masood'un, ilk olarak 1983'te hukuki cezai yaptırım gerektiren fiil nedeniyle son olarak da 2003'te bıçak bulundurmaktan suçlu bulunduğunu belirtti.

Masood'un terörle ilgili herhangi bir suçtan kaydı olmadığı açıklandı.

İngiliz gazeteleri de bugün, Masood'la ilgili çeşitli bilgilere yer verdi.

Times: Sonradan Müslüman oldu

Times gazetesi, kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak, Masood'un sonradan Müslümanlığı seçmiş biri olduğunu yazdı.

Financial Times'a konuşan komşuları, Masood'un sakin bir aile yaşamı olduğunu ve onu sık sık çimleri biçerken gördüklerini belirtti.

Guardian'ın konuştuğu komşusu Winson Green, Masood'u, "çok sakin" ve "çok içine kapalı bir ailenin parçası" diye tanımlamış.

Guardian'ın haberine göre Masood'un üç çocuğu olduğuna inanılıyor.

'Arabasını yıkar, çimleri biçerdi, kibardı'

Gazete, son dönemlerde ailenin Birmingham merkezinin birkaç kilometre dışındaki Quayside adlı mahallede, üç katlı bir modern binada yaşadığını yazdı.

Bir başka komşusu, fabrika işçisi Iwona Romek, Guardian'a Masood'u şöyle tanımlamış:

"Çok sakindi. TV'de fotoğraflarını gördüm ve onun burada yaşayan adam olduğunu anladım. Kendisi sık sık geleneksel, beyaz, İslami elbiselerden giyiyordu.

"İyi bir adamdı. Onu, dışarıda bahçeyle uğraşırken görürdüm. Hiçbir zaman bir sorun yaşanmamıştı."

'Kocaman bir herifti. Ona bulaşmak istemezdiniz'

Independent'a konuşan komşularından Ciaran Molloy'un aktarımları da benzer yönde:

"Arabasını yıkar, çimleri biçerdi. Her karşılıklı etkileşimde oldukça dostane ve kibardı".

TV kanalı Sky News'un konuştuğu ve Masood'la görüştüğünü söyleyen bir kaynak ise saldırganı şöyle tanımlıyor:

"Kocaman bir herifti. Ona bulaşmak istemezdiniz. Çok dindardı, çok konuşkandı. Cuma günleri Birmingham'daki evine gitmezdiniz çünkü namaza gitmiş olurdu."

Khalid Masood'un yaşadığı ev :

eev.jpg

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