  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi

» »
Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi
Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto eden gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

Çoğunluğunu ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi, öğle saatlerinde İngiliz parlamentosunun önünde toplandı.

Hükümetin iklim politikasını protesto eden döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler önce İçişleri Bakanlığı'na, ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Buradan ayrılan bir grup yeniden parlamento önünde toplandı. Trafiği engelleme girişiminde bulunan gruptakiler ile polis arasında yer yer arbede yaşandı.

Gruptakiler daha sonra Westminster Köprüsü'ne yürüyerek, trafik akışını bir süre durdurdu. Polis burada da eylemcilere müdahale etti ve iki kişiyi gözaltına alındı.

Londra’da Extinction Rebellion platformunun öncülüğündeki eylemlerle geçen yıl kentin merkezi meydanları, köprüleri ve toplu ulaşım hatları iki hafta işgal altında kalmıştı.

Polis işgal eylemlerini sona erdirmek için düzenlediği operasyonlarda binden fazla göstericiyi gözaltına almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek13 Şubat 2020 Perşembe 14:04
  • Hollanda'da "Bombalı Mektup" Paniği12 Şubat 2020 Çarşamba 13:36
  • Abbas, BGMK'de konuştu: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"12 Şubat 2020 Çarşamba 10:33
  • Yunan Hükümeti Haftada 200 Göçmeni Geri Göndermeyi Hedefliyor11 Şubat 2020 Salı 11:44
  • İngiltere’de Yaşayan Rumlardan İngiltere Dışişleri Bakanινα Mektup11 Şubat 2020 Salı 11:22
  • Almanya'da Merkel'in halefi Kramp-Karrenbauer istifa etti10 Şubat 2020 Pazartesi 12:36
  • "Sabine" kasırgası Almanya'da hayatı felç etti10 Şubat 2020 Pazartesi 11:51
  • British Airways Uçağı Atlantik'i 5 Saatten Kısa Sürede Geçti10 Şubat 2020 Pazartesi 10:53
  • Yunan Adalarından "Göçmen Yoğunluğunu Azaltma" Çağrısı08 Şubat 2020 Cumartesi 11:41
  • Hollanda'da Ötanazi Talepleri Artıyor08 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti