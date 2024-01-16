Long Beach Run İskele engelleri aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen prestijli koşu etkinliği Long Beach Run İskele, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek büyük maratonuyla uluslararası alanda da dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen prestijli koşu etkinliği Long Beach Run İskele, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek büyük maratonuyla uluslararası alanda da dikkat çekiyor.

Bu yıl, maraton tarihte ilk kez, iki önemli global platform olan World's Marathons https://worldsmarathons.com/marathon/long-beach-run-iskele ) ve Ahotu'da (https://www.ahotu.com/event/long-beach-run-iskele ) duyuruldu.

Noyanlar Şirketler Grubu Ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik geçmişte uluslararası boyutta birçok platformda yer almak için girişim yapmış ama malum çevrelerce engellenmesine rağmen etkin girişimleri ile bu süreci aşmayı başarmıştır.

Engelleri Aşan Bir Başarı

Yıllardır süregelen ambargolar ve yerel etkinliklerin uluslararası platformlarda görünürlüğünün sınırlı olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maratonları için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Ancak bu yıl Long Beach Run İskele, bu engelleri aşarak, dünyanın en prestijli maraton platformlarından ikisinde yerini aldı. Bu başarı, sadece maratonun kendisi için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin spor ve kültürel etkinliklerinin global düzeyde tanınması açısından da büyük önem taşıyor.

World's Marathons ve Ahotu'da Yeni Bir Sayfa

World's Marathons ve Ahotu, dünya çapında koşu etkinliklerini tanıtan ve koşucular için önemli bir kaynak olan platformlardır. Long Beach Run İskele'nin bu platformlarda yer alması, etkinliğe uluslararası düzeyde görünürlük kazandırıyor ve dünya çapında daha fazla katılımcı ve izleyici çekme potansiyelini artırıyor.