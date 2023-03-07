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LTB: “8 Mart’ta yine Paylaşma ve Dayanışmayı Büyütüyoruz”

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LTB: “8 Mart’ta yine Paylaşma ve Dayanışmayı Büyütüyoruz”
LTB: “8 Mart’ta yine Paylaşma ve Dayanışmayı Büyütüyoruz”

LTB Toplum Çalışmaları Koordinatörü. Dr. Ömür Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün bu yıl paylaşma ve dayanışma açısından daha da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çocukların yapmış olduğu dayanışma örneklerinin etkileyici olduğunu söyleyen Yılmaz açıklamasında şunları belirtti: “8 Mart bizim için her zaman ortak mücadele, paylaşım ve dayanışmayı simgeleyen bir gündür. Bu yıl paylaşma ve dayanışma daha da önemli.

16 Şubat tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Dayanışma Dükkanı binin üzerinde Türkiye’den gelen depremzedelere yardımcı oldu. Depremzedelerin büyük bir bölümü de çocukları, yaşlı anne-babalarını sağlıklı ve güvenli bir ortama taşıyabilmek için geçici olarak Kıbrıs’a göç etmek zorunda kalan kadınlar oluşuruyor. Aile içi şiddetle ilgilendiğimiz için travma görüyorduk ama şu an deprem sebebiyle ülkemize gelen kadınlarda bambaşka travmalar görüyoruz. “Çocuğumun karnını doyurabilecek miyim, süt verebilecek miyim, ayağına çorap giydirebilecek, üşümemesi için sağlayabilecek miyim” mücadelesi veriyor depremzede kadınlar. Bugüne kadar uğruna çalıştıkları herşeyi kaybetmiş durumdalar. Umutları, hayalleri kaybolmuş. Başkent Lefkoşa’da ve ülkemizde depremin ilk anından itibaren paylaşma ve dayanışmanın çok güzel, çok değerli örneklerini görüyoruz. Özellikle çocukların dayanışması bizleri etkiledi. Ülkemizdeki çocuklar belki de en sevdikleri oyuncaklarını sevgi dolu mesajlarla Türkiye’den gelen hiç tanımadıkları depremzede çocuklarla paylaştılar. Lefkoşa Türk Belediyesi ve Dayanışma Dükkanı olarak bu yılki 8 Mart için çağrımız çocuklarımız gibi kadından kadına dayanışmayı bu yıl ülkemize gelen depremzede kadınlarla büyütmek.”

 

 

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