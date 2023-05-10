LTB Alo 185 Çözüm Hattı uygulamasında yeni düzenleme

Çağın gereklerine uygun şekilde gelişip, dijitalleşmeyi de verimli kullanarak Lefkoşalılara daha hızlı ve etkin hizmet vermek için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yurttaşların taleplerini ve önerilerini en kolay şekilde belediyesine iletmelerini sağlamak için 7/24 hizmet veren Alo 185 Çözüm Hattı hizmetinde yeni düzenlemeler yapılıyor.

Alo 185 Çözüm Hattı personeline yönelik olarak “Şikayet Takip Yazılım Eğitimleri" de devam ediyor. Yeni yazılımın hayata geçirilmesi ile birlikte yurttaşlardan gelen taleplerin takibi de kolayca yapılabilecek.