“LTB artık doğru ve iyi yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında örnek bir modeldir”

Harmancı, göreve geldiklerinde 6 maddelik bir kaostan çıkış modeli üzerinde durduklarını ve şu anda bu altı maddenin de altınındolduğunu vurguladı ve “Artık, ekonomik anlamda Lefkoşalıyla paylaştığım vizyonu hayata geçirmenin verdiği mutluluk ve güvenle hareket edebiliyorum. O borçlu, iğne bile alamaz denilen belediyeden, yatırım
başarıları ile kendinden söz edilen bir noktaya geldik. Bu hem kendi adıma hem de eminim ki Lefkoşalılar
adına büyük bir mutluluk” diye konuştu. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı
Mehmet Harmancı, Genç TV’de yayınlanan Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı ve Diyalog TV’de Çiğdem
Aydın’ın sunduğu Güne Merhaba programlarında LTB Başkanı olarak 4 yıllık icraatlarını ve Lefkoşa ile
Lefkoşalılara yönelik hizmetlerini değerlendirerek, geleceğe yönelik vizyonunu izleyicilerle paylaştı.
“Sorunların üzerinden gelecek bir model geliştirdik ve hayata geçirdik” 4 yıl önceki adaylığında önce ekonomi
üzerinde çalıştıklarını ve mevcut sorunların üstesinden gelecek model üzerinde bir siyaset
geliştirdiklerini anlatan Harmancı, o dönemde Lefkoşalıları şehirleriyle barıştırmak ve bulunabilecek finansmanlarla
şehre yatırım kanallarını açabileceklerini söylediklerini anımsattı ve bunu başardıklarını vurguladı.
Mehmet Harmancı, borç batağındaki belediyelerin çıkış modelini içeren Kiev Deklarasyonu’nu ortaya
koyarak, Belediye Meclisi, sivil toplum örgütleri, ekonomistler ve bilim insanlarıyla bu modelin altını
doldurduklarını ifade ederek, 5 madde üzerinde durduklarını belirtti. Bu maddeleri; -Yerel gelir kaynaklarında
istikrarların sağlanması; - Hesap verebilirliğin ve verimliliğin artırılması; - Sosyal mahrumiyetle mücadele; -
Hizmet sunumunda ortaklıklar - Yerinden yönetim ve belediyenin varlığının hissedilmesi - Ekonomik
istikrarın sağlanması şeklinde sıralayan Harmancı, “Bu altı maddenin uygulanmasını gerçek anlamda başardık.
Ekonomi anlamında Lefkoşalıyla paylaştığım vizyonu hayata geçirmenin verdiği mutluluk ve güvenle hareket
ediyorum. O borçlu, iğne alamaz denilen belediyeden yatırım başarıları ile kendinden söz edilen bir noktaya
geldik. Bu hem kendi adıma hem de eminim ki Lefkoşalılar adına büyük bir mutluluk. Şehir bize, biz şehre
güvendik ve beraber başardık, Lefkoşa’yı cendereden ve kaostan hepimiz elimizi taşın altına koyarak
çıkardık” diye konuştu. “Bankalara olan 30 Milyon TL’lik borcun son taksiti 3 Temmuz’da ödeniyor” Mehmet
Harmancı, LTB’yi, bankalar, esnaf, emekliye ayrılanlar, Belediyeler Birliği, uluslararası üyelikler ve kamu
dâhil 170 milyon TL civarında bir borçla devraldıklarını anlattı. Bir finansman modeli gerçekleştirerek
mevcut borçları, ek borç yükü yaratmadan, tümünü Türk Lirasına çevirdiklerini ve yüzde 2,5-3 oranında
daha iyi bir faizle 48 aylığına yapılandırdıklarını ifade eden LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı
Mehmet Harmancı, ilk altı ay sadece faiz ödemesi yaptıklarını, geçmiş dönemden kalan esnaf alacaklarını
ödeyip çalışanları rahatlattıklarını, piyasada güven ortamı yarattıklarını söyledi ve “3 Temmuz sabahı 30
Milyon TL’lik banka borcunun en son taksiti ödeniyor. Lefkoşalı, bankaya borcu olmayan bir belediyeye
sahip olacak. Böylesi bir durumda önümüzdeki 4 yılda yapılabileceklerini bu şehrin potansiyeli ve
kapasitesini göz önünde bulundurarak düşündüğümüzde, Lefkoşa’nın artık hak ettiği noktaya gelmesi şüphesizdir.”
dedi. Harmancı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Her ay bankaya yaklaşık 1 milyon TL borç ödeyerek ayakta
kaldık. Çalışanı ödedik, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta ve vergi yatırımları yaptık, 0 TL öz kaynak
yatırımından 10 milyon TL’ye geçtik. Öz kaynaklarımızı yüzde yüz artırarak 34 milyon TL’den 68 milyon TL’ye
çıkardık. Çalışanların geriye dönük vergi borcu yok, benden önceki dönemde emekli olanlara 4.2 Milyon TL,
benim dönemimde emekli olanlara 12,2 Milyon TL ödedik. Yine Geçmiş dönemden kalan 4,7 Milyon TL’ye ek
olarak dava süreçleri nedeni ile oluşan 3 Milyon TL’yi yani toplamda 7,7 Milyon TL esnaf ve müteahhitlere
ödeme yaptık, bunun yanında artık LTB’nin Belediyeler Birliği ile uluslararası üyeliklere borcu yok.
Ancak benden önce yatırılmayan Sosyal Sigorta ve ihtiyat Sandığı borçları duruyor. Bu da 2020 den sonra
yasa gereği LTB’nin ödeme gücü dikkate alınarak yapılandırılacak ve ödenecek bir durum, önümüzdeki 4
yıl yatırım şansı veriyor. Bankalara olan 30 milyon TL borcu bitirdiğimize, ödeme kapasitemizi
ispatladığımıza göre yeni bir 35 milyon TL’lik finansman ile şehre yatırım için kendi kaynağımızı
kullanabileceğiz. Bu Lefkoşa’yı ayağa kaldırır.” LTB artık doğru ve iyi yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında
örnek bir model Şu anda LTB’nin tek kayda değer borcunun kamuya olduğunu kaydeden Harmancı, LTB’de
yaşananın doğru ve iyi kamu yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında örnek bir model oluşturduğunu
vurgulayarak, “Lefkoşalıların güveni ve sabrı ile çok çalışarak sağlanan bu durum ülkede özlenen başarı
hikâyesidir” dedi. Harmancı, görevi devraldığında 901 olan personel sayısının 830’a düşürüldüğünü; yüzde
75’lerde olan tahsilatın yüzde 88’lere çıkarıldığını; kayıt dışı olan ekonominin kayıt altına alındığını ve
gelirlerin artırıldığını da sözlerine ekledi. Çalışma barışı adına da önemli adımlar atıldığını kaydeden
Harmancı, Belediye’de iki grup aile yardımı olduğunu anımsattı ve sendika ile yapılan al-ver süreci
sonucunda yüksek aile yardımı alanlara iki yıl boyunca hayat pahalılığı uygulanmaması konusunda mutabakat
sağlandığını söyledi. Harmancı, “Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözebilen bir yönetimiz” diye konuştu. “LTB
artık referans gösteriliyor” LTB’nin bugün geldiği yerin diğer belediyelerce de bir referans noktası
olarak gösterildiğine dikkat çeken Mehmet Harmancı, 4 yılda 4,2 Milyon TL’lik 14,3 kilometrelik
kanalizasyon yapıldığını ifade etti. Harmancı, ancak hibe ile alım yapabilen bir belediyeden bugün 10’unu kendi
öz kaynaklarıyla karşılayarak 13 iş aracı alabilecek bir belediye durumuna geldiklerini vurguladı.
Harmancı, “bu başarı öyküsünü ekonomistler değerlendirmeli. LTB 0 TL’den 10 milyon TL yatırım kalemine,
2014’te yüzde 50 olan bütçe gerçekleşme oranından yüzde 87’ye gelmişse ve 28 belediye içinde bu alanda ilk
5 arasına girmişse, sürdürülebilir ekonomik gelişme sağlanmış ve 4 yıl içinde gelinebilecek en iyi
noktaya gelmiştir” dedi. “Sosyal belediyecilik… 62 kadına yeni hayat kurma şansı” Hizmet ve icraatlar
konusundaki soruları da cevaplayan Mehmet Harmancı, “Bizden beklenen ‘çöp topla yeter’ noktasındaydı. 7.000
insanı etkileyecek kanalizasyon yatırımı yaptık, TC Yardım Heyeti ve kendi öz kaynaklarımızla 4,5 milyon
TL’lik asfalt döktük, Cumhuriyet Parkı ana isale hattını, Hamitköy’e yeni su deposu, Haspolat kırsal
kesim arazilerine su hattı yaptık; yerin altına yapılan 4 fabrikayla gelen su basıncını ayarladık, daha
iyi hizmet için filoya 13 iş aracı aldık, dört parkımızda çocuk oyun gruplarını yeniledik, iki
parkımızın yürüyüş yolu zeminleri değiştirildi, 14.255 metrekare yeni kaldırım yaptık. 30 yıllık problem olan
Şehit Ecvet Yusuf ile Kemal Aksay caddelerinde şehrin ayağa kalkışının sembolü olan değişim ve dönüşüm
çalışmasının sonuna Lefkoşalıların sabrı ile geldik, hem Lefkoşa’nın hem ülkenin en önemli bölgelerinden
Asmaaltı’nda “dört kazık çakıldı bırakıldı” söylemini finansmanını TC’den yardımı ile fiziki anlamda
yayalaştırmayı gerçekleştirerek tarihe gömdük. Bunlar altyapı ve üst yapı anlamında yaptıklarımızın bir kısmı.
Ancak dahası, sosyal belediyecilik anlamında bugün ülkemizde sadece Lefkoşa’da bir Kadın Sığınma Evi
varsa bu başarıdır. Kadın Sığınma Evi’nden 16 ayda 62 kadın faydalanıp yeni hayat kurma şansı yakaladı.
Sanat anlamında atıl bir alanı dönüştürerek bir kültür-sanat alanı olan Bandabuliya Sahnesi’ni kendi
finansmanımız ve ekiplerimiz ile yoktan var etmek bir başarıdır. Bugün 160 kişi LTB Paylaşım Mutfağı sayesinde
biz tokken aç değilse ve bunu ekonomik anlamda zor durumlarda devraldığımız bir belediyede yapıyorsak,
Dünya iklim zirvesine BM tarafından İstanbul’a’ davet ediliyorsak; Brüksel’de AB nezdinde bakanlarla
görüşüp Hamitköy’e 5 milyon Euroluk kanalizasyon alt yapısıbunlar şehrin bugünü ve yarını için tarihi
adımlardır. Altını çizmek isterim ki bu zor süreçten Lefkoşalıların güvenini alarak geçtik, değişimin
başladığı başkentte proje uygulamalarımızda Lefkoşalılar anlayış ve sabır gösterdi, tekrardan Lefkoşalılara
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” Gece kulüplerinin kapatılması Gece kulüpleriyle ilgili tutumu
konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Harmancı, 2016 yılında konuyla ilgili açıklama yaptıklarını ve
hükümetlere yeterli zamanı verdiklerini anımsattı. “Buralarda çalıştırılan personelin gerçek anlamda ne için
çalıştırılıyor? Boyutları, kadın/insan hakları ihlali, insan sömürüsü ve ticaretine kadar uzanıyor. Bu insanların
güvence altına alınmaları, insan haklarının sağlanması için hükümetlerden adım atılmasını bekledik ama
olmadı. Mahkeme sürecine geldi, mahkeme ile uzlaşıldı ama süreç hukuksal anlamda uzadı. 2017’de kapattık,
dava ettiler, davayı da kazandık. Bizim açımızdan hukuk kazandı. LTB sınırlarında gece kulübü faaliyeti
olmayacak. Hükümetin de çalışması var. Yasal sürçe oturacak ve bu insanlık ayıbı kaldırılacak. İnsan hakkı
ihlali olduğu sürece göz yumamayız” dedi.
“Başımız dik, kalbimiz şehir ile gözümüz ileride”
LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’de değişimin ve istikrarın sağlandığını belirterek artık sürdürülebilir gelişim sürecine girildiğini vurguladı. 4 yıl boyunca hiç istihdam yapmadık, hesap verebilirlik ve
şeffaflık zaten yol haritamızın vaz geçilmez unsuru idi, ne yaptıysak her şey ortadadır. İlk günkü tutkuyla
yeniden aday oluyorum ve kalbim bu şehirde. Değişimi beraber başlattığımız Lefkoşa’da dönüşümü ve
sürdürülebilir gelişmeyi de başaracağız, gözümüz ileride, gözümüz gelecekte” dedi.
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