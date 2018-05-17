“LTB artık doğru ve iyi yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında örnek bir modeldir”

Harmancı, göreve geldiklerinde 6 maddelik bir kaostan çıkış modeli üzerinde durduklarını ve şu anda bu altı maddenin de altınındolduğunu vurguladı ve “Artık, ekonomik anlamda Lefkoşalıyla paylaştığım vizyonu hayata geçirmenin verdiği mutluluk ve güvenle hareket edebiliyorum. O borçlu, iğne bile alamaz denilen belediyeden, yatırım

başarıları ile kendinden söz edilen bir noktaya geldik. Bu hem kendi adıma hem de eminim ki Lefkoşalılar

adına büyük bir mutluluk” diye konuştu. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı

Mehmet Harmancı, Genç TV’de yayınlanan Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı ve Diyalog TV’de Çiğdem

Aydın’ın sunduğu Güne Merhaba programlarında LTB Başkanı olarak 4 yıllık icraatlarını ve Lefkoşa ile

Lefkoşalılara yönelik hizmetlerini değerlendirerek, geleceğe yönelik vizyonunu izleyicilerle paylaştı.

“Sorunların üzerinden gelecek bir model geliştirdik ve hayata geçirdik” 4 yıl önceki adaylığında önce ekonomi

üzerinde çalıştıklarını ve mevcut sorunların üstesinden gelecek model üzerinde bir siyaset

geliştirdiklerini anlatan Harmancı, o dönemde Lefkoşalıları şehirleriyle barıştırmak ve bulunabilecek finansmanlarla

şehre yatırım kanallarını açabileceklerini söylediklerini anımsattı ve bunu başardıklarını vurguladı.

Mehmet Harmancı, borç batağındaki belediyelerin çıkış modelini içeren Kiev Deklarasyonu’nu ortaya

koyarak, Belediye Meclisi, sivil toplum örgütleri, ekonomistler ve bilim insanlarıyla bu modelin altını

doldurduklarını ifade ederek, 5 madde üzerinde durduklarını belirtti. Bu maddeleri; -Yerel gelir kaynaklarında

istikrarların sağlanması; - Hesap verebilirliğin ve verimliliğin artırılması; - Sosyal mahrumiyetle mücadele; -

Hizmet sunumunda ortaklıklar - Yerinden yönetim ve belediyenin varlığının hissedilmesi - Ekonomik

istikrarın sağlanması şeklinde sıralayan Harmancı, “Bu altı maddenin uygulanmasını gerçek anlamda başardık.

Ekonomi anlamında Lefkoşalıyla paylaştığım vizyonu hayata geçirmenin verdiği mutluluk ve güvenle hareket

ediyorum. O borçlu, iğne alamaz denilen belediyeden yatırım başarıları ile kendinden söz edilen bir noktaya

geldik. Bu hem kendi adıma hem de eminim ki Lefkoşalılar adına büyük bir mutluluk. Şehir bize, biz şehre

güvendik ve beraber başardık, Lefkoşa’yı cendereden ve kaostan hepimiz elimizi taşın altına koyarak

çıkardık” diye konuştu. “Bankalara olan 30 Milyon TL’lik borcun son taksiti 3 Temmuz’da ödeniyor” Mehmet

Harmancı, LTB’yi, bankalar, esnaf, emekliye ayrılanlar, Belediyeler Birliği, uluslararası üyelikler ve kamu

dâhil 170 milyon TL civarında bir borçla devraldıklarını anlattı. Bir finansman modeli gerçekleştirerek

mevcut borçları, ek borç yükü yaratmadan, tümünü Türk Lirasına çevirdiklerini ve yüzde 2,5-3 oranında

daha iyi bir faizle 48 aylığına yapılandırdıklarını ifade eden LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı

Mehmet Harmancı, ilk altı ay sadece faiz ödemesi yaptıklarını, geçmiş dönemden kalan esnaf alacaklarını

ödeyip çalışanları rahatlattıklarını, piyasada güven ortamı yarattıklarını söyledi ve “3 Temmuz sabahı 30

Milyon TL’lik banka borcunun en son taksiti ödeniyor. Lefkoşalı, bankaya borcu olmayan bir belediyeye

sahip olacak. Böylesi bir durumda önümüzdeki 4 yılda yapılabileceklerini bu şehrin potansiyeli ve

kapasitesini göz önünde bulundurarak düşündüğümüzde, Lefkoşa’nın artık hak ettiği noktaya gelmesi şüphesizdir.”

dedi. Harmancı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Her ay bankaya yaklaşık 1 milyon TL borç ödeyerek ayakta

kaldık. Çalışanı ödedik, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta ve vergi yatırımları yaptık, 0 TL öz kaynak

yatırımından 10 milyon TL’ye geçtik. Öz kaynaklarımızı yüzde yüz artırarak 34 milyon TL’den 68 milyon TL’ye

çıkardık. Çalışanların geriye dönük vergi borcu yok, benden önceki dönemde emekli olanlara 4.2 Milyon TL,

benim dönemimde emekli olanlara 12,2 Milyon TL ödedik. Yine Geçmiş dönemden kalan 4,7 Milyon TL’ye ek

olarak dava süreçleri nedeni ile oluşan 3 Milyon TL’yi yani toplamda 7,7 Milyon TL esnaf ve müteahhitlere

ödeme yaptık, bunun yanında artık LTB’nin Belediyeler Birliği ile uluslararası üyeliklere borcu yok.

Ancak benden önce yatırılmayan Sosyal Sigorta ve ihtiyat Sandığı borçları duruyor. Bu da 2020 den sonra

yasa gereği LTB’nin ödeme gücü dikkate alınarak yapılandırılacak ve ödenecek bir durum, önümüzdeki 4

yıl yatırım şansı veriyor. Bankalara olan 30 milyon TL borcu bitirdiğimize, ödeme kapasitemizi

ispatladığımıza göre yeni bir 35 milyon TL’lik finansman ile şehre yatırım için kendi kaynağımızı

kullanabileceğiz. Bu Lefkoşa’yı ayağa kaldırır.” LTB artık doğru ve iyi yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında

örnek bir model Şu anda LTB’nin tek kayda değer borcunun kamuya olduğunu kaydeden Harmancı, LTB’de

yaşananın doğru ve iyi kamu yönetimi ile ekonomik istikrar anlamında örnek bir model oluşturduğunu

vurgulayarak, “Lefkoşalıların güveni ve sabrı ile çok çalışarak sağlanan bu durum ülkede özlenen başarı

hikâyesidir” dedi. Harmancı, görevi devraldığında 901 olan personel sayısının 830’a düşürüldüğünü; yüzde

75’lerde olan tahsilatın yüzde 88’lere çıkarıldığını; kayıt dışı olan ekonominin kayıt altına alındığını ve

gelirlerin artırıldığını da sözlerine ekledi. Çalışma barışı adına da önemli adımlar atıldığını kaydeden

Harmancı, Belediye’de iki grup aile yardımı olduğunu anımsattı ve sendika ile yapılan al-ver süreci

sonucunda yüksek aile yardımı alanlara iki yıl boyunca hayat pahalılığı uygulanmaması konusunda mutabakat

sağlandığını söyledi. Harmancı, “Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözebilen bir yönetimiz” diye konuştu. “LTB

artık referans gösteriliyor” LTB’nin bugün geldiği yerin diğer belediyelerce de bir referans noktası

olarak gösterildiğine dikkat çeken Mehmet Harmancı, 4 yılda 4,2 Milyon TL’lik 14,3 kilometrelik

kanalizasyon yapıldığını ifade etti. Harmancı, ancak hibe ile alım yapabilen bir belediyeden bugün 10’unu kendi

öz kaynaklarıyla karşılayarak 13 iş aracı alabilecek bir belediye durumuna geldiklerini vurguladı.

Harmancı, “bu başarı öyküsünü ekonomistler değerlendirmeli. LTB 0 TL’den 10 milyon TL yatırım kalemine,

2014’te yüzde 50 olan bütçe gerçekleşme oranından yüzde 87’ye gelmişse ve 28 belediye içinde bu alanda ilk

5 arasına girmişse, sürdürülebilir ekonomik gelişme sağlanmış ve 4 yıl içinde gelinebilecek en iyi

noktaya gelmiştir” dedi. “Sosyal belediyecilik… 62 kadına yeni hayat kurma şansı” Hizmet ve icraatlar

konusundaki soruları da cevaplayan Mehmet Harmancı, “Bizden beklenen ‘çöp topla yeter’ noktasındaydı. 7.000

insanı etkileyecek kanalizasyon yatırımı yaptık, TC Yardım Heyeti ve kendi öz kaynaklarımızla 4,5 milyon

TL’lik asfalt döktük, Cumhuriyet Parkı ana isale hattını, Hamitköy’e yeni su deposu, Haspolat kırsal

kesim arazilerine su hattı yaptık; yerin altına yapılan 4 fabrikayla gelen su basıncını ayarladık, daha

iyi hizmet için filoya 13 iş aracı aldık, dört parkımızda çocuk oyun gruplarını yeniledik, iki

parkımızın yürüyüş yolu zeminleri değiştirildi, 14.255 metrekare yeni kaldırım yaptık. 30 yıllık problem olan

Şehit Ecvet Yusuf ile Kemal Aksay caddelerinde şehrin ayağa kalkışının sembolü olan değişim ve dönüşüm

çalışmasının sonuna Lefkoşalıların sabrı ile geldik, hem Lefkoşa’nın hem ülkenin en önemli bölgelerinden

Asmaaltı’nda “dört kazık çakıldı bırakıldı” söylemini finansmanını TC’den yardımı ile fiziki anlamda

yayalaştırmayı gerçekleştirerek tarihe gömdük. Bunlar altyapı ve üst yapı anlamında yaptıklarımızın bir kısmı.

Ancak dahası, sosyal belediyecilik anlamında bugün ülkemizde sadece Lefkoşa’da bir Kadın Sığınma Evi

varsa bu başarıdır. Kadın Sığınma Evi’nden 16 ayda 62 kadın faydalanıp yeni hayat kurma şansı yakaladı.

Sanat anlamında atıl bir alanı dönüştürerek bir kültür-sanat alanı olan Bandabuliya Sahnesi’ni kendi

finansmanımız ve ekiplerimiz ile yoktan var etmek bir başarıdır. Bugün 160 kişi LTB Paylaşım Mutfağı sayesinde

biz tokken aç değilse ve bunu ekonomik anlamda zor durumlarda devraldığımız bir belediyede yapıyorsak,

Dünya iklim zirvesine BM tarafından İstanbul’a’ davet ediliyorsak; Brüksel’de AB nezdinde bakanlarla

görüşüp Hamitköy’e 5 milyon Euroluk kanalizasyon alt yapısıbunlar şehrin bugünü ve yarını için tarihi

adımlardır. Altını çizmek isterim ki bu zor süreçten Lefkoşalıların güvenini alarak geçtik, değişimin

başladığı başkentte proje uygulamalarımızda Lefkoşalılar anlayış ve sabır gösterdi, tekrardan Lefkoşalılara

sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” Gece kulüplerinin kapatılması Gece kulüpleriyle ilgili tutumu

konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Harmancı, 2016 yılında konuyla ilgili açıklama yaptıklarını ve

hükümetlere yeterli zamanı verdiklerini anımsattı. “Buralarda çalıştırılan personelin gerçek anlamda ne için

çalıştırılıyor? Boyutları, kadın/insan hakları ihlali, insan sömürüsü ve ticaretine kadar uzanıyor. Bu insanların

güvence altına alınmaları, insan haklarının sağlanması için hükümetlerden adım atılmasını bekledik ama

olmadı. Mahkeme sürecine geldi, mahkeme ile uzlaşıldı ama süreç hukuksal anlamda uzadı. 2017’de kapattık,

dava ettiler, davayı da kazandık. Bizim açımızdan hukuk kazandı. LTB sınırlarında gece kulübü faaliyeti

olmayacak. Hükümetin de çalışması var. Yasal sürçe oturacak ve bu insanlık ayıbı kaldırılacak. İnsan hakkı

ihlali olduğu sürece göz yumamayız” dedi.

“Başımız dik, kalbimiz şehir ile gözümüz ileride”

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’de değişimin ve istikrarın sağlandığını belirterek artık sürdürülebilir gelişim sürecine girildiğini vurguladı. 4 yıl boyunca hiç istihdam yapmadık, hesap verebilirlik ve

şeffaflık zaten yol haritamızın vaz geçilmez unsuru idi, ne yaptıysak her şey ortadadır. İlk günkü tutkuyla

yeniden aday oluyorum ve kalbim bu şehirde. Değişimi beraber başlattığımız Lefkoşa’da dönüşümü ve

sürdürülebilir gelişmeyi de başaracağız, gözümüz ileride, gözümüz gelecekte” dedi.