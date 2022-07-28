LTB: Başbakanlık Kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmaları 2 Ağustos'ta başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için 2 Ağustos Salı günü yağmur suyu drenaj çalışmasına başlanacağını açıkladı.

ÇALIŞMANIN 40 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alan ile Girne Caddesi, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Okullar Yolu dahil olmak üzere pek çok noktada yağmur suyu drenaj sorununu çözen LTB kış mevsimini sorunsuz yaşamak için Başbakanlık kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmasını okullar açılmadan 40 gün içerisinde tamamlayacak.

LTB, çalışmalar boyunca trafik düzenlemesinin şu şekilde olacağını duyurdu:

Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinden Başbakanlığa doğru gelişte, Gelibolu bölgesindeki yeni köprümüze yönlendirme yapacağız. Yurttaşlarımız böylece Gelibolu bölgesi üzerinden şehrin içerisinde ulaşabilecekler.

Ortaköy ışıklarından Başbakanlık yönüne gelişte, eski Bixi kola önünden orta refüjde sağlanacak açık alandan Arun’un olduğu karşı şeride yönlendirme yapacağız. Böylece Başbakanlık yönüne gidiş tek şeritten olurken, Başbakanlık Işıklarından Ortaköy’e gidiş yönünde 100 metrelik alanda tek şeritten ilerlenecektir.

TRAFİĞİN SORUNSUZ AKIŞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN LTB EKİPLERİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi gerekli tüm uygulamaları yaptı ve önlemleri aldı. Yurttaşlar çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabilirler.

ALTYAPISI EKSİKSİZ BİR BAŞKENT İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞILIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi 4 yıllık süreç içerisinde geçmişten kalan pek çok kronikleşmiş altyapı sorununa kalıcı çözümler getirerek başkent Lefkoşa’yı sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırlıyor.