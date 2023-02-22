LTB CTP Meclis üyeleri, fatura bedelleri için acil toplantı çağrısı yaptı

LTB CTP Meclis üyelerinden fatura bedelleri için acil toplantı çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ocak ayı faturalarına yansıttığı artış, birçok yurttaşın ödeme kapasitesini aşmış ve bu durum Lefkoşa’da yaşayan insanları rahatsız etmiştir.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle; önceden sağlık ve temizlik olarak belirlenen harçlar kaldırılmış ve bu iki kalem birleştirilerek, hizmet resmi olarak yeniden tanımlanmıştır.

Bununla birlikte yasa, hizmet resmi miktarını bir yıl için asgari ücretin yüzde 3’ü ile yüzde 40’ı arasında Belediye Meclisi kararı ile belirleneceğini düzenlenmiştir.

Ocak ayı faturalarında daha önce taksitlendirilerek tahsil edilen Sağlık ve Temizlik resimlerinin, yasanın öngörmediği bir şekilde yekûn olarak faturalandırılmış olması, faturaların şişmesine neden olmuştur. Artışın nedeni budur.

Geçim sıkıntısı içinde olan halkı korumak adına yapılması gereken, faturalarla ilgili LTB Meclisi’nin ivedilikle toplanması, Hizmet Resmi bedelinin mümkün olan en az miktarda olması için çalışma yapılması, bundan sonraki tahsilatların taksitlendirilmesi ve yasaya uygun olarak yapılmasıdır.

Hizmet Resmi bedelinin ve tahsilat şeklinin Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi gerektiğini hatırlatır, LTB Başkanını bu gündemle Belediye Meclisini toplamaya çağıracağımızı kamuoyuna bildiririz.

Harika Kıral

Zeki Topçu

Öykü Akcan

Berkay Ramiz

Ayşe Özdemirağ

Hazar Vahip

Buket Asilsoy

LTB CTP Meclis Üyeleri

22.02.2023