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LTB ekipleri denetimdeydi… 11 işletmeye 99 bin TL’lik para cezası kesildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 11 iş yerine para cezası, bir işletmeye de ihbar verdi.
LTB ekipleri denetimdeydi… 11 işletmeye 99 bin TL’lik para cezası kesildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 11 iş yerine para cezası, bir işletmeye de ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimleri gündüz ve akşam saatlerinde devam ediyor.

Buna göre, ekiplerin dün akşam denetlediği 16 işletmeden 11’ine 99 bin TL’lik para cezası kesilirken, 1 işletmeye de ihbar verildi.

LTB’den yapılan açıklamada şunlar da hatırlatıldı:

“Tüm işletmelerin halk sağlığını ön planda tutacak şekilde, hijyenik ortam sağlama yükümlülüğü var. Sağlık karnesi ve iş yeri izni eksik olan iş yerlerine yaptırım uygulanır.

Her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunludur. İzin almadan açılan işletmelere 1 asgari ücret ceza uygulanır. Faaliyette olan iş yerleri de iş yeri izinlerini yenilemek durumundadır. İş yeri izin harcı asgari ücretin yüzde 4’ü, izin yenileme harcı ise asgari ücretin yüzde 0,5’i tutarındadır.

İşverenlerin çalışanlarına sağlık karnesi çıkarmaması halinde ödenecek ceza asgari ücretin yüzde 50’si kadardır.”

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