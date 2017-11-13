LTB Gençlik Meclisi yeni merkezine kavuştu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı ile merkeze fidan dikimi de gerçekleştiren gençler, zeytin fidelerini birlik içerisinde toprağa kavuşturdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından başkent Lefkoşa’daki gençlerin daha aktif olarak yaşadıkları şehrin yönetimine katılmaları ve Lefkoşa ile ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak amacıyla kurduğu Lefkoşa Gençlik Meclisi, çalışmalarını yeni yerinde sürdürecek.

Hamitköy’de bulunan LTB’ye ait içerisinde halı saha, sosyal aktivite alanı ve küçük bahçeye sahip binada çalışmalarını sürdürecek gençler, önceki gün Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk ile birlikte binanın aktif şekilde kullanılması için düzenleme gerçekleştirdi. HAK-DER ile birlikte kullanılacak tesisin bakımını üstlenen gençler, toplantı ve sosyal faaliyetlerini burada gerçekleştirecek.

Başkan Harmancı: Gençlerin Yarınları Daha Aydınlık

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gençlerin sürdürmekte olduğu çalışmaların LTB için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, söz konusu merkezin gençler için güzel bir kaynaşma ve fikir üretme ortamı oluşturacağına dikkat çekti.

Lefkoşa’da tüm gençlerin sözü ve yeri olduğunu belirten Başkan Harmancı, LTB Gençlik Meclisi’nin sunacağı her fikir ve projenin en iyi şekilde değerlendirileceğini de vurguladı.