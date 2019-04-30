LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

Denetimler kapsamında 5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 4 Restoran, 5 Cafe, 3 Pastane, 1 Çiğ Köfte Satış yeri, 7 Kuaför/ Berber Salonu/Güzellik Salonu, 1 Yurt , 15 Market, 2 Off Licence, 6 Gıda Deposu, 4 Spor Salonu, 1 Pansiyon, 1 Oto Yıkama , 13 Oto Galeri, 3 Su Otomatı, 1 Hamam, 1 Düğün Salonu.
Su analizleri de yapıldı
Lefkoşa Belediye Sınırları içerisinden 17 Bölgeden; Çağlayan, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Şht. Çocuğu Arsaları, Kermiya, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Yenişehir, Gelibolu, Marmara, Kızılbaş, Kaymaklı, Dumlupınar, Hamitköy ve Haspolat’tan alınan şebeke sularından mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmış olup suların tümünün Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’na göre uygun olduğu tespit edildi.
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