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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında 68 iş yeri denetlendi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

Denetimler kapsamında 5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  4  Restoran, 5 Cafe, 3 Pastane, 1 Çiğ Köfte  Satış  yeri, 7 Kuaför/ Berber Salonu/Güzellik Salonu, 1 Yurt ,   15 Market,  2  Off Licence,  6 Gıda Deposu,  4  Spor Salonu,  1 Pansiyon,  1 Oto Yıkama , 13 Oto Galeri, 3 Su Otomatı, 1 Hamam, 1 Düğün Salonu.

Su analizleri de yapıldı

Lefkoşa Belediye Sınırları içerisinden 17 Bölgeden; Çağlayan, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Şht. Çocuğu Arsaları, Kermiya, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Yenişehir, Gelibolu, Marmara, Kızılbaş, Kaymaklı, Dumlupınar, Hamitköy ve Haspolat’tan  alınan şebeke sularından  mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmış olup suların tümünün Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’na göre uygun olduğu tespit edildi.

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