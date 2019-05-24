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LTB, Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenli olarak yapılan sivrisinek ve haşere ile mücadele kapsamındaki hanelerin rögarları ve kanalizasyon hatlarının jel ilaç ile ilaçlaması devam ediyor
LTB, Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB, Lefkoşalıların sağlığı için hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik yöntem ile Nisan ayında başlattığı sivrisinekle mücadele kapsamında Hamitköy, Dumlupınar, Haspolat, Küçük Kaymaklı, Çağlayan, Surlariçi, Kermiya, Köşklüçiftlik ve Kumsal bölgelerinde ilaçlama yaptı. 

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi ekipleri tarafından yürütülen, hamam böceği ile mücadele çalışmaları bugün Marmara bölgesinde başladı. 

LTB sınırlarındaki tüm bölgeleri kapsayan ilaçlama çalışmaları, Marmara bölgesinin ardından Göçmenköy, Kızılbaş, Ortaköy, Yenişehir ve Taşkınköy bölgelerinde devam edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin ilaçlama konusunda eğitim almış deneyimli ekipleri tarafından 2 Nisan’da başlatılan çalışmalarda ev içleri, rögarlar ve kanalizasyon hatları ilaçlanıyor. 

LTB Halk ve Çevre Sağlığı ekipleri girilen evlerde su dolu kapları da boşaltarak sivrisineklere karşı biyolojik yapılan mücadeleye ek olarak fiziksel mücadele de yapıyor. 

HER HANEYE BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR DAĞITIMI

Hamam böceği ile mücadelede jel ile ilaçlama yöntemini kullanan LTB ekipleri, ev sahiplerine sivrisinek mücadelesi ile ilgili bilgilendirici broşür vererek mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de Lefkoşalılarla bu broşür sayesinde paylaşıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada yurttaşların Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattı veya 2285221 (dahili 1441-1410-1490) numaralı telefondan birime ulaşabilecekleri belirtildi.

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