  • BIST 8265.13
  • Altın 1972.091
  • Dolar 30.3173
  • Euro 32.9769
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

LTB, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için denetim ve bilgilendirmeyi aralıksız olarak sürdürüyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için 2024 yılında da tecrübeli ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor.
LTB, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için denetim ve bilgilendirmeyi aralıksız olarak sürdürüyor

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler gündüz ve gece olmak üzere tüm gıda ile ilişkili yerleri denetliyorlar. Şubeye bağlı ekipler ayrıca yeni Belediyeler Yasası’nda iş yeri izinleri maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin de işletmelere bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Ekipler 19 günde 285 iş yeri denetledi, imha ve müsadereler yaptı, ihbar ve para cezası uyguladı

1-19 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan denetimlerde ekipler toplam 258 iş yeri denetimi yaparken, 4 imha gerçekleştirdi, 1 iş yerinden 3 birim (202 adet) ürün etiketsiz ve satışı yasak olduğundan dolayı müsadere etti, 1 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel işlettiğinden dolayı yazılı ihbar verdi, 14 iş yerine izinsiz olduklarından dolayı yasal işlem uyguladı, 1 iş yerine ise çevre kirliliğinden dolayı 18.103 TL para cezası kesti.

Yılın ilk ayında masa başında da yoğun mesai harcanıyor

Her yıl başında çıkarılan veya yenilenen meslek izinleri, sağlık karnesi ve iş yeri izinlerinden dolayı masa başında da yoğun bir mesai harcayan LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, Sağlık karnesi başvurularında 110 kişi için sevk verirken 242 Sağlık karnesi hazırladı ve 188 izin yazdı.

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren LTB sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelere ait tüm izinler bitmiş olup izinsiz olan tüm işyerlerine yönelik kapatma bildirimleri verilmeye başlandı. Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi yetkilileri, belediye sınırlarında faaliyet gösteren tüm işletmelere 2024 yılı iş yeri izin başvurularını ivedi olarak yapmaları çağrısında bulundu.

Kişi ve işyerlerinin mağduriyet yaşamaması için LTB uyarılarına devam ediyor

LTB ekipleri 2023 yılı başından itibaren iş yeri sahipleri ve çalışanlarına yeni yasa maddeleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerini sürdürerek, meslek izinleri, iş yeri izinleri ve rutin hijyen koşullara uyulması gerektiği konusunda da uyarılarını yapıyorlar.

Meslek İzni Olmadan İş Yeri açmanın cezası 1 Aylık Asgari Ücret oldu

Belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

Sağlık karnesiz personel çalıştırmanın cezası asgari ücretin %50’si

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan iş yerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan açamaz ve çalıştıramaz. Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin %4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücretin %0.5’i tutarındadır. Yine yeni yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması halinde cezası asgari ücretin %50’si şeklinde düzenlenmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret İşlemi Girişiminde Bulunan Şüpheli Tutuklandı24 Ocak 2024 Çarşamba 10:29
  • Gönyeli'de hırsızlık... Soyup soğana çevirdi23 Ocak 2024 Salı 14:32
  • Lefkoşa'da motosiklet hırsızı yakalandı21 Ocak 2024 Pazar 09:33
  • 14 Yaşındaki yayaya çarptı...20 Ocak 2024 Cumartesi 12:47
  • Park halindeki araçtan ateş ölçer çaldı!18 Ocak 2024 Perşembe 11:42
  • Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu...18 Ocak 2024 Perşembe 11:35
  • Altın Patiler Derneği, LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek18 Ocak 2024 Perşembe 10:32
  • Lefkoşa'da 26 yaşında Ani ve Gayrı Tabii Ölüm16 Ocak 2024 Salı 10:43
  • Harmancı “satın alma sahiplen” dedi14 Ocak 2024 Pazar 18:50
  • Lefkoşa'da Dehşet Veren Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun13 Ocak 2024 Cumartesi 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti