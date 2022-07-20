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LTB Meclis Üyesi Ayşe İpçiler istifa etti

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YSK, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe İpçiler’in istifa ettiğini duyurdu.
LTB Meclis Üyesi Ayşe İpçiler istifa etti

YSK, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe İpçiler’in istifa ettiğini duyurdu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde bu göreve seçilen İpçiler’in istifası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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