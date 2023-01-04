  • BIST 5.600,00
  • Altın 1114.933
  • Dolar 18.7321
  • Euro 19.8249
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

LTB Meclisi’nden İlk Toplantı Gerçekleşti

» »
LTB Meclisi’nden İlk Toplantı Gerçekleşti
LTB Meclisi’nden İlk Toplantı Gerçekleşti

Yerel seçimlerin ardından Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı Başkan Mehmet Harmancı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

LTB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaza yapan araç alev aldı30 Aralık 2022 Cuma 20:51
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! Yoğun Bakıma Alındı30 Aralık 2022 Cuma 14:05
  • Harmancı: İyi ki varsın Lefkoşa30 Aralık 2022 Cuma 12:30
  • Keziban Oldaç hayatını kaybetti30 Aralık 2022 Cuma 11:23
  • LTB’den ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği28 Aralık 2022 Çarşamba 16:50
  • Lefkoşa’da ağaç evin üzerine devrildi26 Aralık 2022 Pazartesi 21:25
  • Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası26 Aralık 2022 Pazartesi 19:01
  • Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerinden Lefkoşa İtfaiye Şubesi'ne ziyaret24 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
  • Lefkoşa'da Hırsızlık!24 Aralık 2022 Cumartesi 10:21
  • Ciddi Şekilde Darp Ettiler!22 Aralık 2022 Perşembe 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti