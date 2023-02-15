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LTB, Yardım Kampanyasını Ülkemize Gelen Depremzedeler için Devam Ettiriyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyasını ülkeye gelen ihtiyaçlı depremzedeler için Dayanışma Dükkanı ile devam ettiriyor.
LTB, Yardım Kampanyasını Ülkemize Gelen Depremzedeler için Devam Ettiriyor

LTB, Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde açlıkla mücadele etmek zorunda kalan yurttaşların hayatını bir nebze kolaylaştırmak için oluşturulan “Paylaşım Bakkalı’nı yeni ihtiyaçlar çerçevesinde “Dayanışma Dükkanı” olarak yeniden düzenledi.

Bu kapsamdaki yeni düzenleme ile kıyafet ve gıdaların toplanma noktası olarak Yenişehir’de bulunan Dayanışma Merkezi binası (eski belediye binası) olarak belirlendi. Mesai saatleri boyunca açık olan merkez binası ayrıca ülkemize gelen depremzedelerin yasal prosedüre uygun şekilde yardımlarını alabileceği nokta olarak da hizmet verecek.

 

LTB Web Sitesi, LTB Mobil Uygulaması ve IBAN ile Online Maddi Katkı Yapılabiliyor

Dayanışma Merkezi’nde toplanacak yardımların yanında yurttaşlar, 3 farklı yöntem ile maddi katkı sağlayabilecekler.

www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde yer alan “Katkı Yap” alanında bulunan “Dayanışma Dükkanı’ndan, Iphone kullanıcıları için AppStore ve Android kullanıcıları için Play Store’da bulunan “LTB Online” mobil uygulamasındaki “Dayanışma Dükkanı” alanından kredi kartı ile maddi yardım yapılabiliyor.

TR08 0001 0008 6000 1958 0050 45 numaralı Ziraat Bankası IBAN numarasından da katkı yapılabilmektedir. Tüm maddi katkılar ülkemize gelen depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

 

Deprem bölgesine gönderilecek yardımlar Atatürk Spor Salonu’na teslim ediliyor

Öte yandan Türkiye’deki deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenler KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki yardım merkezine teslim edebilecek.

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