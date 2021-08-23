LTB’den Etkinlik… “Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği düzenliyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla belediye organizasyonunda yapılacak etkinlikte, elde edilecek tüm gelir Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak.
Spor salonlarının farklı aktiviteleri ile yer alacağı etkinlikte, katılımcılar, etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek-içecek stantlarından alışveriş yapabilecek. Katılımcıların Asya bebeğe umut olurken, DJ eşliğinde spor yaparak, güzel bir gün geçirebileceği belirtildi.
Etkinlikte, Arshiya Yoga Life Center, Ness, Ace Fitness, Dance Show, Power Fit, Vip Sport, Ateam Spor, Sbox, Yaren Kızılşahin, Guralpfit, Fitstop, Dup Fintess, Yogakio, Sera Fitness ile Cranberries spor salonları birçok farklı spor aktivitesi sunacak.
GİRİŞTE AŞI KARTI, PCR VEYA ANTİJEN GÖSTERİLECEK
17.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte, aşı kartı, PCR ve/veya antijen test sonucunun gösterilmesi gerekiyor. Etkinlik programı şöyle:
17.15-17.20 Hazal Sokullu Dans Ekibi Dans Show
17.30-21.00 Ness Club CrossFit-Plates-Kick Box
17.30-17.40 Ace Fitness Kango Jump
18.00-18.20 Dans&Cimanstik Show Mod Dans ve Spor Merkezi
18.30-18.40 Cimanstik Show Ayel Jimnastik ve Lefkoşa Cimanstik Klübü
18.40-18.45 Dance Show Red Raw Dance Complex
18.00-19.00 Arshiya Yoga Life Center Yoga
19.00-21.00 Yogakio Yin&Yang (Vinyasa Flow)
18.45-19.00 Power Fit Kango Jump
18.00 –19.00 Vip Sport Abs/Glute
Ateam Spor Box
Sbox Kickbox Muaythai
Yaren Kızılşahin Fonksiyonel Antreman
Guralpfit Fonksiyonel Antreman
19.00-19.05 Dance Show Red Raw Dance Complex
19.05-19.35 Fitstop Jumping Fitness
19.35-19.45 Dup Fitness Spining
19.45-20.15 Ness Club Spining
20.15-20.45 Sera Fitness Spining
20.45-21.00 Cranberries Dans Show
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