LTB’nin ihtiyaçlı okullara katkısı sürüyor

Başkan Harmancı öğrencilerle zaman geçirdi, öğretmenlerden bilgi aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde yer alan okulların temizlik ve bakımına katkı koymasının yanı sıra çeşitli ihtiyaçların giderilmesi adına da görev üstleniyor. Bu kapsamda Surlariçi Bölgesi’nin önemli eğitim merkezlerinden birisi olan Arabahmet İlkokulu’na kırtasiye malzemesi bağışında bulundu.

Başkan Harmancı öğrencilerle zaman geçirdi, öğretmenlerden bilgi aldı

Arabahmet İlkokulu’nun ihtiyacı doğrultusunda alınan kırtasiye malzemeleri LTB Halkla İlişkiler Birimi tarafından okula teslim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da okula bir ziyaret gerçekleştirerek hem öğrencilerle zaman geçirdi, hem de öğretmenlerden okulun diğer ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Okul Müdiresi Ayla Dalgalan ise duyarlılığı nedeni ile Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.