  • BIST 103.153
  • Altın 270,348
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LTB’nin kadınlara yönelik İngilizce kursları devam ediyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kadınlara yönelik İngilizce kursları 3 ayrı bölgede devam ediyor.
LTB’nin kadınlara yönelik İngilizce kursları devam ediyor

Temel İngilizce eğitimi verilen kurslara katılan sayısı 40’a ulaştı. 

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Eğitim Birimi’nden Fatoş Anter’in verdiği İngilizce kursları kapsamında Haspolatlı kadınlar Haspolat İlkokulu’nda, Hamitköylü kadınlar ise LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda temel İngilizce eğitimi alıyor.

2’inci yılında bulunan ve Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunan kadınlara yönelik İngilizce kursları da devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 işletme “LTB Beyaz Yasemin” sertifikası aldı02 Kasım 2019 Cumartesi 13:58
  • Lefkoşa’da bugün 8 saat elektrik kesintisi olacak30 Ekim 2019 Çarşamba 10:35
  • Lefkoşa'da Ledra Palace bölgesinde devrilen ağaç trafiği aksattı27 Ekim 2019 Pazar 22:24
  • Lefkoşa yağmura teslim27 Ekim 2019 Pazar 17:15
  • Gönyeli Gençlik Festivali tamamlandı26 Ekim 2019 Cumartesi 12:12
  • Gönyeli Gençlik Festivali'nde bu akşam Lütfiye Özipek konseri var23 Ekim 2019 Çarşamba 16:58
  • Lefkoşa'da bu bölgelere yarın elektrik verilemeyecek23 Ekim 2019 Çarşamba 16:29
  • Hamitköy Kanalizasyon Projesi İhalesi için hazırlıklar devam ediyor22 Ekim 2019 Salı 16:35
  • LTB Mezbahası'nın işletmesini devretmek için ihaleye çıktı!21 Ekim 2019 Pazartesi 14:42
  • Lefkoşa Marmara'da Kızılbaş köprüsü tıkandı...20 Ekim 2019 Pazar 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti