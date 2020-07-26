Macaristan'da muhalif haber sitesinin genel yayın yönetmeni işten çıkarıldı; 80'den fazla gazeteci istifa etti, okurlar sokağa çıktı

Macaristan'da internet haber sitesi Index'in genel yayın yönetmeninin işten çıkarılmasının ardından 80'den fazla gazeteci istifa ettiğini açıkladı. Okurlar ve gazeteciler olayı sokaklarda protesto ederken ülkedeki muhalif medyanın ele geçirilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Macaristan'da Index’in Genel Yayın Yönetmeni Szabolcs Dull’un görevine şirketin yönetim kurulu başkanı Laszlo Bodolai tarafından son verildi.

Gazeteciler istifa etti

İşten çıkarmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından Index’in okurları sokaklara döküldü ve başkent Budapeşte’de protesto gerçekleştirdi. 80’den fazla gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Dull’un işten çıkarılmasını protesto etti ve istifa ettiklerini açıkladı.

İstifasını açıklayan yönetici pozisyonundaki editörlerden Veronika Munk, istifa gerekçesinin Dull’un kovulması olduğunu belirtti. Munk, Dull’un kovulmasının ardından Index’teki görevini özgürce ve gazeteciliğin prensiplerine uygun şekilde yapamayacağını dile getirdi. Bir araya gelerek Genel Yayın Yönetmeni Dull’un görevine iade edilmesini talep eden çalışanların talebi yönetim tarafından kabul görmedi.

Gazete yönetimi ise bağımsız yayın politikasının risk altında olmadığını söylerken şirketin kurucu ortaklarından olan ve 2011’de Victor Orban hükûmetinin artan baskıları sonucunda şirketten ayrılan Peter Uj, “Index, varlığıyla hükûmeti rahatsız eden tek basın kuruluşuydu” ifadesini kullandı.

Index, geçen Mart ayında hükûmete yakın TV2’nin sahibi Miklos Vaszily tarafından satın alınmıştı.