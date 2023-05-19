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Macron’un Hitler’e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma başlatıldı

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Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı.
Macron’un Hitler’e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma başlatıldı

Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panosunun üzerine Macron’un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.

Avignon Belediyesi, Macron’un yüzünün, “49.3” yazılı ve Hitler’inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.

“49.3” yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.

Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron’u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.

Lekto, geçen ay Macron’u Hitler olarak resmettiği grafitiyi Instagram sayfasında da paylaşmıştı.

Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “isyana teşvik” gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

Nisan ayında, Lekto, Avignon’da bir binanın duvarına, Macron’u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.

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