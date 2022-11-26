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“Mağusa Bölgesi”nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi

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Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi, “Mağusa Bölgesi”nde, su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildiği açıkladı.
“Mağusa Bölgesi”nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi

“Philenews” haber sitesine göre, Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, kuş gribinin görüldüğü çiftliklerin karantinaya alındığı ve hastalığın yayılmaması için sıkı tedbirlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, evcil kümes hayvanı olan kişilere de, hayvanlarını kapalı yerlerde tutmaları ve yabani kuşlarla doğrudan veya dolaylı teması engellemeleri; ayrıca dışarıda gıda veya su bulundurmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

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