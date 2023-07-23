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Mağusa'da sürücü yaya çarptı, kaçtı!

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Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında yaya Yasin Ateş'e çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Mağusa'da sürücü yaya çarptı, kaçtı!

22.07.2023 tarihinde, saat 21:10 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde Timisi Kahvesi önlerinde, ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen araç  sürücüsü, güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmekte olan Yasin ATEŞ (E-45)’e çarparak olay yerinden ayrılmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Yasin ATEŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrası sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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