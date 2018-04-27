Maliye eski bakanları LAÜ öğrencileri ile biraraya geldi

Kamu Maliyesinde Verimlilik Tartışıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
tarafından düzenlenen “Kamu Yönetim ve Maliyesinde Verimlilik” konulu panele, UBP
Milletvekili ve Maliye eski Bakanı Ersin Tatar ve Maliye eski Bakanı Birikim Özgür
konuşmacı olarak katıldılar. Kamu yönetiminde verimlilik, denetim ve hesap verebilirlik
konularının tartışıldığı panelin yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı yaptı.
Ersin Tatar: Esas mesele kıt kaynakların etkin yönetimidir
Kamu yönetim ve maliyesinde temel konunun kıt kaynakların yönetimi olduğunu ifade eden
Tatar, bununla ilgili çeşitli örnekler vererek, verimliliği artırmak için yapılabileceklerle ilgili
fikirlerini paylaştı. Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapanmasının ülke için büyük bir kayıp
olduğunu, ancak o dönem yaklaşık yıllık olarak 100 milyon TL kadar zarar eden milli hava
yolu şirketinin yaşatılamadığını ifade eden Tatar, ülkede son yıllarda yaşanan turist ve öğrenci
sayısındaki artışın yeni bir milli havayolu kurulmasını gerekli kıldığını, ancak bu noktada kıt
kaynakların etkin kullanımının da sağlanması gerektiğini ifade etti. İkinci olarak yerel
yönetimlerin denetimine değinen Tatar, “Yerel yönetimlere aktarılan para yaklaşık yıllık 325
milyon TL bu para önemli bir miktardır. Belediyeler ve diğer kamu kurumları gerekli
reformları yapmadan, bu kaynakları gerçekten en iyi şekilde değerlendirebiliyor mu? Bunun
etkin olarak denetlenmesi gerekli” diyerek, Kamu Mali Yönetimi Yasası’nın önemini
vurguladı. Son olarak e-devlete geçilmesinin kamuyu daha verimli kılacağını belirten Tatar,
devletin yapacağı uygulamalarla özel sektörün bir rakibi değil, özel sektörün gelişmesini
kolaylaştıran bir aktör olması gerektiğine dikkat çekti.
Birikim Özgür: Yeni dünya düzeni içerisinde “yeni kamu yönetimi” anlayışı
doğrultusunda bu düzeni artık ıslah etmeliyiz
1983 yılında, daha önce yaşanılan büyük zorlukların ardından bir devlet kurduğumuzu
belirten Özgür, hakkaniyetli bir çözüm için çaba sarfedildiğini, ancak çözüm olsa da olmasa
da Kıbrıs Türk halkının iyi bir devlet sistemine ihtiyacı olduğunu, bunu sağlamak için de hem
Avrupa Birliği hem de Türkiye ile iş birliği yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Özellikle
2000’li yıllara kadar Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı yardımların sonucunda KKTC’nin bu kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda bir model üretemediğini belirterek, 2000’li
yıllardan itibaren yapılan yardımların “reform” ve “değişim” kavramları ile ilişkilendirilerek
ülkenin geleceğini inşa etmeye yönelik ihtiyaçlarla sınırlandırıldığını söyledi. Özgür “yeni
dünya düzeni içerisinde “yeni kamu yönetimi” anlayışı doğrultusunda bu düzeni artık ıslah
etmeliyiz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmaya odaklanmalıyız. Ve buna bağlı olarak
da kendi ayakları üzerinde durabilen, bir çözüm olacaksa iki siyasi eşit taraftan bir tanesi
olabilen, yani Kıbrıslı Rumlara bağımlı olmayacak olan bir sistem kuzeyde yaratmalıyız”
diyerek, Türkiye ile imzalanan mali protokollerin hangi parti iktidar olursa olsun aynı
prensiplerle devam ettirilmesi düşüncesinin artık oturduğunu belirtti. Tüm kamu kesiminde
verimliliğin öncelikle stratejik planlama yapılması ile başlayabileceğini belirten Özgür,
maalesef bakanlıklarda bu konuda yetkin kadroların kısıtlı olduğunu belirtti. Mali anlamda da
devletin etkin ve verimli olması için vergi adaletinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken
Özgür, uygulanan teşviklerin de yaratacakları faydanın ölçülerek değerlendirilmesi gerektiğini
ifade etti. Son olarak eğitime harcanan paraya dikkat çeken Özgür, öğrenci başına ortalama
10-11 bin TL devletin yıllık bütçe ayrdığını, buna mukabil özel okulların da benzer
maliyetlere tam gün eğitim verdiğini, ancak devlette bunun böyle olmadığını belirterek, okul
bazlı bütçelemeye geçilmesinin de kamu kaynaklarının daha verimli kullanımını
sağlayacağını söyledi.
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