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FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Malta Hükümeti, 650 bin Euro'ya vatandaşlık hakkı veriyor

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Malta Hükümeti, 650 bin Euro'ya vatandaşlık hakkı veriyor
Malta hükümeti, yeni bir hayat kurmak ve seyahat engellerini minimuma indirmek isteyenler için 650 bin euroya 1 yılda vatandaşlık hakkı veriyor.

Vatandaşlık almak isteyenler  Malta'ya 650 bin euro hibe ediyor ve pasaportu cebine koyuyor. Oturum kartı ise 250 bin euro'luk devlet tahvili alana bir ay içinde veriliyor. 250 bin euro 5 yıl sonra geri alınabiliyor.

PROGRAMLAR, GLOBAL VATANDAŞ OLMA İMKANINI EN KISA SÜREDE SAĞLIYOR

Milliyet'ten Fehim Genç'in haberine göre  Malta'nın başlattığı ''Yatırım Yoluyla Oturum ve Vatandaşlık'' programının  Türkiye sorumlusu Yeni Bir Hayat Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı  Şevki Akaydın, sistemi şöyle anlattı:

"Malta'nın uyguladığı oturum ve vatandaşlık programları, Schengen ülkelerinde serbest dolaşım ve  Avrupa Birliği ülkesi olan  Malta'da cazip ekonomik avantajlardan yararlanma imkanı sağlıyor. Bu programlar, global vatandaş olma imkanını en kısa sürede sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Ailelerin de yararlanabildiği program, yaklaşık 1-2 ay gibi kısa sürede sonuçlanıyor; başvuru sahipleri ömür boyu geçerli daimi oturum sertifikası ve oturum kartı elde ediyor. Oturum izni alanlar her işte çalışabiliyor veya kendi işini kurabiliyor. İsterse  Malta'ya gelmeden  Türkiye'deki hayatına devam ediyor."

''5 YIL SONRA PARA İADE''

Daimi Oturum Programı'na katılım için 250 bin euro tutarında  Malta devlet tahvili almak gerektiğini kaydeden Akaydın, şunları söyledi:

"Devlet tahvilleri,  Malta Hükümeti garantisi altında. Kişinin kendi adına  Malta'da veya  Türkiye'de açacağı bir yatırım hesabı üzerinden tahvil alımı gerçekleşiyor. Tahviller 5 yıl süresince kişinin kendi hesabında tutuluyor.

Yapılan yatırım 5 yıl sonra geri alınabiliyor. Yatırım karşılığında kendisi ve ailesine  Malta'da süresiz oturum, Schengen içindeki ülkelerde ise serbest dolaşım hakkı veriliyor. Bu süre zarfında  Malta'da düzenli olarak kalmak zorunda değil."

''VERGİ ORANI YÜZDE 5''

Malta'da daimi oturum hakkı bulunan kişilerin  Malta'da kuracakları şirket aracılığıyla  Avrupa Birliği pazarına daha kolay ulaşıp, vergi açısından önemli kazançlar elde ettiklerini vurgulayan Akaydın, şu bilgileri verdi:

" Malta dışındaki ülkelerden elde edilen gelirler vergiye tabi değil.  Malta'da şirket kurma işlemleri çok hızlı ve rahat yapılıyor. Stopaj, damga vergisi gibi giderler yok. Şirket kârının dağıtımında yüzde 35 vergi ödeniyor, sonrasında ise yüzde 30'luk bir vergi iadesi yapılıyor.

Dolayısıyla net olarak ödenen vergi miktarı yüzde 5'e geliyor.  Malta bu nedenle diğer  Avrupa ülkelerinden ve dünyanın her köşesinden yatırımcıları kendisine çekiyor. Ayrıca yine Malta'da kurulan bir şirket  Malta dışındaki bir şirketin hisselerini satın alırsa buradan elde edilen kâr payından da sıfır vergi ödeniyor."

BİR YILDA VATANDAŞLIK

Malta, oturum izninden farklı olarak 'vatandaşlık' programı da uyguluyor. Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu'na en az 650 bin euro tutarında katkı yapan yatırımcılar 1 yıl içinde  Malta vatandaşlığı ve dolayısıyla AB pasaportuna sahip oluyor.

Malta  Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, oturum izni ve vatandaşlık programlarının da etkisiyle ev fiyatları bir yılda yüzde 6.2 arttı.  Hükümet ev talebini karşılamak için daha önce 2 olan kat iznini 6'ya çıkardı.

CUMHURBAŞKANININ SELAMLARI VAR

Malta ziyaretimiz esnasında, St John Katedrali önünde,  Malta Pozitif Bipolar üyelerinin Dünya Bipolar Günü dolayısıyla açtığı standı ziyaret eden  Malta  Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile karşılaştık.

Stand ziyaretini tamamladıktan sonra makam aracına yönelen  Cumhurbaşkanı Preca'nın yanına giderek, kendimi tanıttım ve  Malta ziyaretimiz hakkında bilgi verdim.

Cumhurbaşkanı Preca da Türk halkına selam ve sevgilerini iletmemi belirterek, "Malta'ya daha fazla Türk turist bekliyoruz" dedi.

CRUİSE YOLCUSUNU TURİSTTEN SAYMIYOR

Malta Turizm İdaresi Uluslararası Pazarlama Baş Sorumlusu Carlo Micallef, 2016'da  Malta'da 1 milyon 965 bin turist ağırladıklarını belirterek, "Bu yıl yüzde 5 artışla 2 milyon turist bekliyoruz.

Turizm gelirimiz 1.7 milyar euro" dedi. 2 milyon turist dışında 625 bin de kruvaziyer yolcusunun geldiğini kaydeden Micallef, "Onları konaklayan turist olarak saymıyoruz. Geçen yıl 350 gemi geldi. Bu yıl ise 650 bin cruise yolcusu bekliyoruz" dedi. Micallef, şu bilgileri verdi:

TÜRKLER İSTATİSTİĞİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'den yılda 15-20 bin turist geliyor. Türk turist sayısındaki artış nedeniyle istatistik sistemini değiştireceğiz.  Libya'yı çıkartıp yerine  Türkiye'yi alacağız. THY'nin günde iki seferi var.  İstanbul aktarmalı olarak da çok sayıda turist geliyor.

OTELLER DOLU, REZERVASYON ALMIYOR

Malta'da oteller yüzde 85 dolulukla çalışıyor. Şu andan itibaren oteller doldu, artık rezervasyon almıyorlar. Oteller küçük aile işletmesi olarak çalışıyor. Bir iki tane uluslararası otel var. Zincir oteller yerli işletmeleri almak istiyor ama kimse otelini satmak istemiyor.

HARD ROCK HOTEL GELİYOR

Yeni anlaşması yapılan bir-iki proje var, bunlardan biri de Hard Rock Hotel.

20 BİN DÜĞÜN TURİSTİ

Malta'da geçen yıl 400 düğün yapıldı. Her düğüne ortalama 50 kişiden toplamda 20 bin kişi düğün için geldi. Başta İrlandalı ve İngilizler olmak üzere,  Japonya'dan bile gelen var. Yat limanına talep çok, iki marina daha yapacağız.

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