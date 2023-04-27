Manchester City, Arsenal’ı parçaladı! Premier Lig’de şampiyonluk yarışı…

Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta Arsenal'ı sahasında dominant bir oyunla 4-1 yenerek 2 maç fazlası olan rakibiyle puan farkını 2'ye indirdi. Guardiola'nın takımı kalan 8 maçın 7'sini kazanırsa şampiyon olacak.

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad’da oynanan maçı ev sahibi takım 4-1 kazanarak maç fazlasıyla lider olan rakibiyle farkı 2 puana indirdi.

Son 3 maçında da berabere kalarak 19 gün önce 1 maç fazlası ve 8 puanla farkla lider olan Arsenal, son 2 yılın şampiyonuna karşı büyük avantajı yitirdi. Manchester City büyük avantaj elde ettiği sezonun sonunda ipi önde göğüslerse son 6 sezonda 5. şampiyonluğunu yaşayacak.

DE BRUYNE ŞOV YAPTI

7. dakikada enfes bir plase vuruşla Manchester City’yi 1-0 öne geçiren Kevin de Bruyne, 45+3’te ise kullandığı serbest vuruştaki enfes kesme ortasıyla Stones’a golü attırdı: 2-0.

54’te topu kapan de Bruyne, Haaland ile birlikte atağı başlatıp ceza sahasında Norveçli golcünün pasında ceza sahasında plase vuruşunu yapıp farkı 3’e çıkardı.

86’de Arsenal’in tek golü takımın en çok eleştirilen ismi Holding’den geldi. 90+5’te takımın golcüsü, Premier Lig’de rekorları alt üst etmeye hazırlanan Haaland maçın skorunu 4-1 olarak belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından 31 maç yapan Manchester City 73 puana yükselirken, 33 maçlı lider Arsenal ise 75 puanda kaldı.

KALAN MAÇLAR

Manchester City: Fulham (D), West Ham, Leeds United, Everton (D), Chelsea, Brighton (D), Brentford (D).

Arsenal: Chelsea, Newcastle United (D), Brighton, Nottingham Forest (D), Wolverhampton.