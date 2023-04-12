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Manchester City Bayern Münih’i farklı yendi

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Manchester City, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i farklı mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final öncesi büyük avantaj yakaladı. Bayern Münih kalecisi Yann Sommer, tarihi bir skoru engelledi. Inter de Benfica'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Manchester City Bayern Münih’i farklı yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih’i konuk etti. Manchester Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester City, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

İlk yarısı dengeli geçen karşılamada Manchester City, 27. dakikada Rodri’nin kaydettiği muhteşem golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Rodri, çalımlarla önünü boşalttı ve ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

Rodrigo’nun müthiş golü Manchester City’nin soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda yoğun Manchester City baskısı karşısında adeta dağılan Bayern Münih, savunma oyuncusu Dayot Upemakano’nun büyük hatası sonrası kalesinde bir gol daha gördü. Upemakano’dan topu kapan Jack Grealish’in topuk pasıyla topla buluşan Erling Haaland’ın, ceza sahasına girer girmez verdiği harika pasa yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandıran Bernardo Silva, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Son sözü, bu sezonun en formda golcüsü olan Haaland söyledi. Norveçli yıldız, karşılaşmada 76. dakika oynanırken John Stones’un kafa ile indirdiği topa gelişine yaptığı vuruşla maçın sonucunu belirledi.

Erling Haaland, Bayern Münih maçında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bayern Münih kalecisi Yann Sommer, üç gol yemesine rağmen yaptığı dört kritik kurtarışlarla Bayern Münih’i tarihi bir farkla yenilmekten kurtardı. Manchester City kalecisi Ederson da özellikle Leroy Sane’nin şutlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Öte yandan devre arasında Manchester City’den Bayern Münih’e kiralık olarak giden Joao Cancelo, Manchester City taraftarının tepkisi ile karşılaştı. Tribünler, top Cancelo’ya geldiğinde yuhalayarak eski futbolcularını protesto ettiler. Portekizli futbolcuyu maç sonrası eski takım arkadaşları teselli etti.

Tribünlerin tepkisi ile karşılaşan Joao Cancelo’yu eski takım arkadaşları teselli etti. 

INTER DEPLASMANDA KAZANDI

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinin diğer maçında Benfica, Luz Stadyumu’nda Inter’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, evinde oynayacağı maç öncesi avantaj elde etti. Inter’in gollerini 51. dakikada Nicolo Barella ve 82. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

Romelu Lukaku, penaltıdan Inter’in ikinci golü kaydetti.

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