Manchester United’da satış kaosu ‘Bu iş maskaralığa dönüştü’

İngiltere Premier Lig devi Manchester United’ın sahibi olduğu Glazer ailesi, eleştirilerin oda noktası oldu. Şimdiye kadar üç alınıcın teklif yaptığı satış henüz gerçekleşmezken, taliplerden biri olan Finlandiyalı iş insanı Thomas Zilliacus, Glazer ailesini sert bir dille eleştirdi.

INEOS’un sahibi Jim Ratcliffe ve Katar Şeyhi Jassim bin Hamad al-Thani ile birlikte Manchester United’ı satın alma yarışına giren Thomas Zilliacus, iki teklif yapmasına rağmen henüz Glazer ailesinden bir yanıt alamadığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üçüncü teklif turuna katılmayacağını belirten Finlandiyalı iş insanı “Bu iş maskaralığa dönüştü” ifadesini kullandı.

Glazer ailesinin Manchester United Kulübü’ne saygı duymadığını belirten Thomas Zilliacus “Satışta yaşanan gecikme, kulübün yeni sahibi için gelecek sezon kazanan bir takım kurmasını zorlaştırıyor. Glazer ailesi olaya sportif açıdan değil sadece maddi açıdan bakıyor” ifadelerini kullandı.

Glazer ailesi uzun süredir Manchester United taraftarının da hedefinde… Fotoğraf: Reuters

İKİ ADAY KALDI

Thomas Zilliacus’un Manchester United için yeni teklif götürmeyeceğini açıklamasının ardından dev kulübün iki talibi kaldı.

Manchester United’ı satın alma yarışı Jim Ratcliffe ve Jassim bin Hamad al-Thani arasında geçecek.

Edinilen bilgiye göre Jim Ratcliffe kulübün bir kısmını, Jassim bin Hamad al-Thani ise tamamını satın almak istiyor. Glazer ailesinin bir kısmı kulübün bir kısmını elinde tutmak, bir kısmı ise tamamını elden çıkarmayı hedefliyor. Bu nedenle satış süreci bir türlü sonuca bağlanamıyor.

Finlandiyalı is insanı Thomas Zilliacus, Manchester United’ı satın almak için üçüncü kez teklif yapmayacağını duyurdu. Fotoğraf: DepoPhotos

GARYY NEVILLE DA ELEŞTİRDİ

Glazer ailesine bir eleştiri de Manchester United’ın efsane isimlerinden eski futbolcu Gary Neville’dan geldi.

Glazer ailesinin kulübe yeterli yatırım yapmadığında şikayet eden Gary Neville, Manchester United’ın maçlarını oynadığı Old Trafford’un, İngiltere’nin Euro 2028 için ev sahibi başvurusunda, organizasyonun oynanacağı 10 stadyum arasında gösterilmediğine dikkat çekti.

Gary Neville, Glazer ailesinin bir zamanlar dünyanın en iyi stadyumları arasında gösterilen Old Trafford’u, İngiltere’de ilk 10’a giremeyecek bir duruma getirdiğini söyledi. Bu durumun utanç verici olduğunu da sözlerine ekleyen Gary Neville “Yeterli yatırım yapılmadığı için Old Trafford artık paslı bir stadyum oldu” ifadelerini kullandı.