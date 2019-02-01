Mariah Carey, tepkilere rağmen Suudi Arabistan'da sahneye çıktı

Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, kendisini 'Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini aklamaya çalışmakla' suçlayan kadın hakları gruplarının tepkilerine rağmen, dün akşam Mekke yakınlarındaki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde sahneye çıktı.

Kadın ve erkeklerin birlikte izlediği konserde, topuklarına kadar inen uzun kollu payetli bir kostümle şarkı söyleyen Carey, bu ülkede konser veren ilk uluslararası kadın yıldız oldu.

Carey'nin konseri boykot etmesi için imza kampanyası başlatılmıştı.

'Cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması yolunda önemli bir adım'

Şarkıcının menajerleri ise, Carey'nin bu konseri, ülkede "kadın erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüğü için kabul ettiğini" savundu.

Mariah Carey, uluslararası bir golf turnuvası kapsamında düzenlenen konserde DJ Tiesto, Sean Paul ve Yemen doğumlu şarkıcı Balqees Fathi ile sahneye çıktı. Konserin biletleri 80 dolarla 525 dolar arasında değişen fiyatlardan satıldı.