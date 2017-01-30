 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,121
  • Dolar 3,8646
  • Euro 4,1433
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 3 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Martin Schulz resmen başbakan adayı olarak önerildi

» »
Martin Schulz resmen başbakan adayı olarak önerildi
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetim kurulu, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u partinin başbakan adayı olarak önerdi.

SPD'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Berlin'deki parti genel merkezi Willy-Brandt Haus’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Schulz'un mart ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda başbakan adayı seçilmesi için oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Schulz'un söz konusu genel kurulda ayrıca partinin genel başkanı seçilmesinin de kararlaştırıldığı kaydedildi.

Schulz, toplantının ardından partililere yönelik yaptığı konuşmada, yönetim kurulunun kendisini hem başbakan adayı hem de parti genel başkanı olarak önerdiğini belirterek, "Bu benim için çok etkileyici bir an." dedi.

Genel seçimlerin çekişmeli geçmesini sağlamak istediğini ifade eden Schulz, Almanya'nın başbakanı olma talebiyle yola çıktığını ve SPD’yi ülkenin en güçlü partisi yapmayı amaçladığını belirtti.

Konuşmasında güncel tartışmalara da değinen Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı ile Meksika sınırında duvar yapma planını sert bir dille eleştirdi.

Schulz, ABD Başkanının azınlıklara yönelik saldırılarının "küstahça ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

Sığınmacıların Avrupa Birliği'nde adil bir şekilde dağıtılmasını isteyen Schulz, AB’nin dış sınırlarını koruması gerektiğini ve sığınmacı politikası çerçevesinde insanların ülkelerinden kaçış sebepleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı sığınmacı krizinde Avrupa ile dayanışma sergilemediğinden dolayı eleştiren Schulz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Orban'a alkış tutmasının Almanya'nın çıkarlarına aykırı bulduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem26 Ocak 2017 Perşembe 09:44
  • Otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 10:52
  • Fransa nükleer enerji üretiminde dünya lideri25 Ocak 2017 Çarşamba 10:51
  • Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Schulz oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 10:23
  • İsveç'te Facebook'tan toplu tecavüz yayını soruşturması: 3 erkek tutuklandı24 Ocak 2017 Salı 21:10
  • May, Eroğan ile görüşmek için Türkiye'ye gidiyor24 Ocak 2017 Salı 20:51
  • İngiltere'de 'yalan haberlere karşı aşı' çalışması24 Ocak 2017 Salı 19:10
  • Brexit için 'Parlamento onayı' şartı24 Ocak 2017 Salı 14:39
  • İtalya'da çığın bir can daha aldığı tespit edildi24 Ocak 2017 Salı 09:48
  • Avrupa Konseyi'nde Türkiye için kritik karar23 Ocak 2017 Pazartesi 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti