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May: "AB ile Gümrük Birliği olmayacak"

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May: "AB ile Gümrük Birliği olmayacak"
Britanya Başbakanı May, Brexit sonrasında AB ile Gümrük Birliğinin sürdürülmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Londra ile Brüksel arasındaki Brexit görüşmelerinin yeni turu ise bugün başlıyor.

Britanya Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra Gümrük Birliğinde kalmalarının söz konusu olmadığını açıkladı. İngiliz medyasının hükümet çevrelerine dayanarak verdiği habere göre Başbakan May, "Gümrük Birliğinde kalma politikamız yok. Herhangi şekliyle de Gümrük Birliğinde yer almayacağız”, dedi.

Londra yönetiminin Brexit'ten sonra AB ile Britanya arasındaki serbest ticaretin sürdürülebilmesi için Gümrük Birliğini kısmen devam ettirmesinin mümkün olduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı. Aynı zamanda Birleşik Krallık'ın hizmetler sektöründe üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması yapabilmeyi ve AB üyesi İrlanda ile Britanya'ya bağlı olan Kuzey İrlanda arasına sınır bariyerleri yerleştirmeye gerek bırakmamayı amaçladığı da öne sürülüyordu. Başbakan Theresa May son açıklamasıyla bütün spekülasyonları yalanlamış oldu.

Partide isyan

Britanya Başbakanı May'e partisinin sert Brexitçi kanadı tarafından yoğun baskı yapılıyor. Geçen hafta Brexit taraftarlarının başbakana isyan ettiklerine ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson liderliğinde ‘Brexit ekibi' kurulduğuna dair haberler çıkmıştı.

Diğer yandan Britanya'nın AB'den ayrılmasıyla ilgili görüşmelerin yeni turunu başlatmak üzere Başbakan May ve Brexit Bakanı David Davis AB temsilcisi Michel Barnier ile Londra'da bir araya geliyor. Görüşmelerde geçiş dönemi yasalarıyla hangi mahkemelerin yetkili kılınacağı ve İrlandalar arasındaki gümrük kontrollerinin nasıl önlenebileceği ele alınacak. Geçiş dönemiyle ilgili görüşmelerin 22 ve 23 Mart tarihlerindeki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinden önce tamamlanması bekleniyor. AB ile Britanya arasındaki uzun vadeli ticaret görüşmelerine ise bu tarihten sonra başlanacak.

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