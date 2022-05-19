McDonald's'a 'reklamlarında hamburgerleri olduğundan büyük gösterdiği için' dava açıldı

ABD'de fast food zincirleri McDonald's ve Wendy's hakkında, reklamlarında kullandığı görsellerin hamburgerleri gerçeğinden daha büyük gösterdiği ve müşterileri yanılttığı gerekçesiyle dava açıldı.

New York'ta bir müşterinin açtığı davada iki fast food zinciri, haksız ve yanıltıcı ticari uygulama suçlamasıyla karşı karşıya.

Müşteri, hem kendisi hem de kandırıldığını düşünen diğer müşteriler için 50 milyon dolar tazminat talep etti.

Henüz McDonald's ve Wendy's davayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Mart ayında Florida'da benzer bir dava Burger King için açılmıştı. Üç fast food zincirinin de avukatlığını New York'taki Justin Chimienti hukuk firması üstleniyor.

Burger King'e karşı açılan davaya zaman içinde çok sayıda memnuniyetsiz müşteri de davacı olarak eklendi.

Şikayet dilekçelerinde "Reklamlar haksız ve tüketicilere mali olarak zarar veriyor; çünkü söz verilen değerin çok altında bir yiyecek veriliyor. Özellikle enflasyonun, yiyecek ve et fiyatlarının çok yüksek olduğunu bu dönemde çoğunluğu düşük gelirli birçok müşteri mali zorluk yaşarken bu konu daha da kaygı verici" ifadeleri yer alıyor.

McDonald's ve Wendy's'e açılan davada, satılan hamburgerlerin reklamlarda tanıtıldığından yüzde 15 daha küçük olduğu savunuluyor.

New York Buffalo Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Mark Bartholomew'a göre, sosyal medyada da çok sayıda eleştiri gelmiş olması; bu tip davaların kazanılması için yeterli değil. Bunların yerine mahkemenin bu şirketlerin tüketicileri gerçekten aldatıp aldatmadığının kanıtlarını araması gerekecek:

"Tahminimce bunun büyük bir davaya dönüşmemesi için uzlaşmaya varmayı isteyeceklerdir."

2010 yılında İngiltere'de bir Burger King reklamı, tavuk burgeri olduğundan çok daha küçük gösterdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Ancak bu tip yasaklar ABD'de pek sık görülmüyor. Reklamlarında müşterileri ürünü satın almaya yöneltmek için yanıltıcı görsel kullanan birçok şirket, sorunu sessizce halletmek için uzlaşma yoluna gidiyor.